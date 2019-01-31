Son Dakika Haberleri: Şubatta Evlilik Teklifi Paket Satışı Aylık Ortalamanın 3 Katına Çıkıyor

Şubatta Evlilik Teklifi Paket Satışı Aylık Ortalamanın 3 Katına Çıkıyor

2 saat önce

GittiGidiyor'un verilerine göre, gül yaprağı, balon, konfeti ve mum gibi ürünleri bir arada sunan evlilik teklifi paketlerinin satışı şubatta aylık ortalamanın 3 katına çıkıyor.

Şubatta Evlilik Teklifi Paket Satışı Aylık Ortalamanın 3 Katına Çıkıyor, System.String[]
GittiGidiyor'un verilerine göre, gül yaprağı, balon, konfeti ve mum gibi ürünleri bir arada sunan evlilik teklifi paketlerinin satışı şubatta aylık ortalamanın 3 katına çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi etmek isteyenler, hazır romantik paketlere yoğun ilgi gösteriyor.

Bu dönemde teklif için gül yaprağından muma, konfetiden balona kadar gerekli tüm ürünlerin yer aldığı evlilik teklifi paketlerinin satışı da katlanıyor.

GittiGidiyor'un 2018 yılına ilişkin verilerine göre, romantik paket satışları adet bazında şubat ayında aylık ortalamanın 3 katına çıkıyor. Fiyatları yaklaşık 30 ila 150 lira bandında değişen paketlerin içinde ortamı bir anda değiştirebilecek gül yaprağı, balon, tealight mum, romantik kart, konfeti ve çikolata gibi pek çok farklı ürün yer alıyor.

Evlilik teklifi paketleri 3 büyük şehirden sonra en çok Bursa, Antalya, Kocaeli, Mersin ve Gaziantep'ten satın alınıyor. En yüksek talep, 26-30 yaş aralığındaki kullanıcılardan geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, romantik paketlerin yüzde 85 oranında erkek kullanıcılar tarafından satın alındığını belirtti.

Fedar, "Evlilik teklifi etmek isteyenlerin Sevgililer Günü'nü değerlendirdiğini görüyoruz. Öyle ki, geçen yılki verilere baktığımızda şubat ayında hazır olarak satılan evlilik paketi satışları aylık ortalamanın 3 katına çıkıyor. Bu yıl da benzer satış rakamlarının yakalanacağını düşünüyoruz. Paketleri yüzde 85 oranında erkek kullanıcılarımız alıyor. Tek alışverişle hızlı ve kolay bir şekilde ortamda romantizm etkisi yaratacak hazırlığı yapabiliyorlar. En fazla tercih edilen 100 TL'lik paketlerde gül yapraklarından romantik mesaj kartlarına kadar pek çok ürün bir arada bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Ekonomi
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