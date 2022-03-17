Son Dakika | Subay eşinin silahıyla karı-kocaya ateş etmişti, tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Subay eşinin silahıyla karı-kocaya ateş etmişti, tutuklandı

17.03.2022 19:24
Son Dakika | Subay eşinin silahıyla karı-kocaya ateş etmişti, tutuklandı

Son dakika haberler... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen ve subay olan eşinin silahıyla karı-kocayı yaralayan kadın tutuklanırken, eşi adli kontrolle serbest kaldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen ve subay olan eşinin silahıyla karı-kocayı yaralayan kadın tutuklanırken, eşi adli kontrolle serbest kaldı.

Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 No'lu Sokak üzerinde dün meydana gelen olayda iddiaya göre, Z.T. isimli kadın köpek meselesi yüzünden tartıştığı komşusu H.S.(52) ve eşi B.S.'ye (42) subay olduğu öğrenilen eşinin silahıyla balkondan ateş etti. Kurşunların hedefi olan karı koca yaralanırken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırırken şüpheli ve subay eşi gözaltına alındı. Karı-kocanın hastanedeki tedavisi devam ederken şüpheli ve eşi işlemleri sonrasında adliye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan Z.T. tutuklanırken, eşi adli kontrolle serbest kaldı.

(Ali Yıldırım/ İHA)

Son Dakika | Subay eşinin silahıyla karı-kocaya ateş etmişti, tutuklandı
Son Dakika | Subay eşinin silahıyla karı-kocaya ateş etmişti, tutuklandı
Son Dakika | Subay eşinin silahıyla karı-kocaya ateş etmişti, tutuklandı
Son Dakika | Subay eşinin silahıyla karı-kocaya ateş etmişti, tutuklandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Subay eşinin silahıyla karı-kocaya ateş etmişti, tutuklandı - Son Dakika


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