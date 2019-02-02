Şube Başkanı Arayıcı'dan 3600 Ek Gösterge Vurgusu

Sağlık-Sen Gaziantep Şubesinin 2019 yılı birinci il divan toplantısı yapıldı.

Sağlık-Sen Gaziantep Şubesinin 2019 yılı birinci il divan toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, "3600 Ek gösterge tüm sağlık çalışanlarına verilmelidir" dedi.



Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Gaziantep Şubesinin il divan toplantısına sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ilgisi büyük oldu. Sağlık Müdürü Uz. Dr. Serdar Sarıfakı'nın da katıldığı toplantıda konuşan Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, sendikal gündemi değerlendirdi. Başkan Arayıcı, Sağlık-Sen olarak 2019 yılındaki en önemli gündem maddelerinden birinin, tüm sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi olduğunu söyledi.



"Sağlık hizmetleri ekip işidir"



Branş ve eğitim durumu ayrımı yapılmadan tüm sağlık çalışanlarına 3600 ek göstergenin verilmesini istediklerini vurgulayan Arayıcı, "Sağlık hizmetleri bir ekip işidir. Bir başarı da, başarısızlık da varsa ekipteki bireylerin hepsinin bunda payı vardır. Bu nedenle sağlık hizmetlerinde çalışanları eğitim durumları ya da unvanlarına göre ayırmadan hepsine 3600 ek gösterge verilmesini istiyoruz. Bilindiği gibi sendikamızın çabaları ile 120 bin sağlık çalışanına lisans tamamlama hakkı kazanıldı. Şimdi de tüm sağlık çalışanlarının lisans, ön lisans ve lise ayrımı yapmadan, yani eğitim durumunun değil meslek grubunun göz önünde bulundurularak 3600 ek göstergeden faydalanmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.



"3600 ek gösterge ile maaşlar 600 TL artacak"



Ek göstergenin maaşlarda artışı sağlayacağını belirten Arayıcı, "3600 ek gösterge önemli bir kazanım olacaktır. Çünkü, sağlık çalışanlarının göstergelerinin 3600'e yükseltilmesiyle emekli maaşlarına 600 TL, emekli ikramiyesine ise 30 bin TL civarı bir yansımanın olacaktır. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığının ikinci 100 günlük faaliyet raporunda 3600 ek göstergeye yer verildi. Bunu fırsat bilenler, sanki Cumhurbaşkanımızın söz verdiği 4 meslek grubundan sadece öğretmenlere 3600 ek gösterge verilecekmiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıyorlar. 4 meslek grubu için cumhurbaşkanlığındaki süreci takip ediyoruz ve Memur-Sen olarak da önerilerimizi sunduk. Amacımız tüm sağlık çalışanlarının 3600 ek göstergeden yararlanmalarıdır" ifadelerini kullandı.



"Şiddet gösterene 6 ay ücretli hizmet"



Sağlıkta şiddet olaylarının sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarının başında gelmeye devam ettiğini de vurgulayan Başkan Arayıcı, Sağlık-Sen'in girişimleri sonucu çıkan sağlıkta şiddet yasasıyla sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmasının önünün açıldığını söyledi.



Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddetin bahanesinin olamayacağı belirten Arayıcı, "Kutsal bir mesleği icra eden sağlık çalışanlarına karşı girişilen şiddet olaylarını hiçbir bahane haklı gösteremez. Şiddet olaylarının önüne geçilmesi için yasal önlemlerin yanında caydırıcı ve önleyici tedbirlerin de alınması gerekiyor. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların acil servis dışındaki sağlık hizmetlerinden 6 ay süreyle ücretli faydalanmaları ve daha sonraki sağlık hizmeti taleplerinde de bu hizmeti kolluk kuvvetlerinin nezaretinde almaları şiddet olaylarının azalmasında önemli etki yapacaktır" şeklinde konuştu.



"1 yıldır sınav tarihi açıklanmadı"



İl divan toplantısında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanlarının sorunlarına da değinen Arayıcı, Bakanlığın görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavını 13 Ocak 2018'de gerçekleştirmesinin üzerinden 1 yıldan fazla süre geçmesine rağmen görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavını halen ilan etmediğini söyledi.



Sağlık Bakanlığının istihdam sorununa bir an önce çözüm bulması gerektiğini vurgulayan Arayıcı, "Sağlık-Sen Genel Merkezi olarak, Yazılı sınavdan geçen adayların mağduriyetinin giderilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayette bulunarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavının bir an önce gerçekleşmesini talep ettik" diye konuştu.



Arayıcı, sağlık çalışanlarının istihdam yetersizliği nedeniyle ağır iş yükü altında ezildiğini de sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

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