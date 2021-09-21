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Şube Müdürleri Derneğinin 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi - Son Dakika

Şube Müdürleri Derneğinin 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

21.09.2021 18:03
Şube Müdürleri Derneğinin 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi, System.String[]

Şube Müdürleri Derneğinin 4. Olağan Genel Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisi Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Şube Müdürleri Derneğinin 4. Olağan Genel Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisi Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Şube Müdürleri Derneğinin 4. Olağan Genel Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Cebeci, derneğin 2013 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "Şube Müdürleri Derneği; kamu kurumlarının beyinleri ve kurumsal hafızası olan şube müdürlerinin, birlik ve beraberliğini sağlamak, kanunlardan doğan menfaatlerini korumak, özlük ve mali haklarının iyileştirilmesini sağlamak, mesleki ve sosyal statülerini güçlendirmek, bilgi ve becerilerine katkı sağlayarak devletine ve milletine üst düzey kamu hizmeti vermelerini temin etmek amaçlarıyla kurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Kamu kurum ve kuruluşların her birinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin özel yönetmeliklerinin Şube Müdürleri Yönetim Hizmetleri Grubunda sayıldığının altını çizen Cebeci, "Şube müdürleri kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal hafızasıdır. Aynı zamanda değişim ve gelişime açık, mevzuata ve uygulamalara hakim olmaları nedeniyle vatandaş sorunlarının da çözüm merciidir. Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için belli bir süre hizmet edip, belli bir bilgi ve tecrübeye sahip olduktan sonra, disiplin yönünden sınava girilmesine engel bir durumunun olmaması, yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda da başarılı olunması gerekmektedir. Şube müdürleri konusunda uzmanlaşırken, aynı zamanda maiyetindeki personelin yetiştirilmesinden, sevk ve idaresinden, iş ve işlemlerin takip ve denetiminden de sorumludur" açıklamalarında bulundu.

Hiyerarşik kademelerde daire başkanından sonra gelen şube müdürlerinin makam ve görev tazminatı almayan tek yöneticiler olduğunu söyleyen Cebeci, "Eşit işe eşit ücret sisteminde hiyerarşik kademeler arasında makul bir ücret farkı varken 02/11/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile eşit unvana eşit ücret adı altında yapılan düzenleme sonucu kariyer uzmanı, daire başkanı ve üstü kadrolarda bulunanların mali ve özlük hakları iyileştirilmiştir. Şube müdürü kadrolarında yer alan personelin ücretlerinde ise herhangi bir iyileştirme yapılmamış olup, hiyerarşik kademeler arasındaki ücret dengesi orantısız şekilde bozulmuştur" ifadelerine yer verdi.

Şube Müdürleri Derneğinin 4. Olağan Genel Kurulunda yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu asil üyeliklerine; Cengiz Cebeci, Mustafa Göreli, Saniye Yıldırım, Şifauttin Eroğlu, Abdurrahman Ekici, Veysel Kızmaz, Yener Gül, Feyzullah Tanrıver ve Erkan Altın, yedek üyeliklerine ise, Münif Bedir Bedirbeyoğlu, Dilaver Altınkaya, Savaş Özdemir, İzzet Bulgurcu, Adnan Yüksel, Haydar Demiray, Cezmi Yıldırım, Tahir Çağlıyan ve Osman Saygın, seçildi.

Denetim Kurulu asil üyeliklerine ise Muhammed Öztürk, Cafer Sekendur, İsmail Hakkı Uysal seçilirken yedek üyeliklerine ise Gürbüz Güneş, Murat Torun ve Kamil Batuhan seçildi. Daha sonra yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Cengiz Cebeci seçildi. Genel sekreterliğe, Saniye Yıldırım, Genel Muhasip (sayman) üyeliğe Feyzullah Tanrıver, başkan yardımcılıklarına Mustafa Göreli, Şifauttin Eroğlu ve Yener Gül seçildi. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şube Müdürleri Derneğinin 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şube Müdürleri Derneğinin 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi - Son Dakika
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