Şube müdürü koronaya yenik düştü - Son Dakika

Tümer'in cenazesine, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya , Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Ceylan , Orman İdaresi Planlama Daire Başkanı Murat Çevirme, Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak, Amasya Orman Bölge Müdürü Halif Oflu, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk , Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan ve çok sayıda ormancı katıldı. - AMASYA

Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak