Son Dakika Haberleri: Şube Müdürü Sarıfakıoğulları'na veda yemeği
Son Dakika Yaşam Haber

Şube Müdürü Sarıfakıoğulları'na veda yemeği

1 saat önce

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Metin Sarıfakıoğulları onuruna, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak tayin olması nedeniyle veda yemeği düzenlendi.

Şube Müdürü Sarıfakıoğulları'na veda yemeği, System.String[]

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Metin Sarıfakıoğulları onuruna, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak tayin olması nedeniyle veda yemeği düzenlendi.


Bilecik'te bir restoranda düzenlenen yemeğe Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, personeller ve şube müdürleri katıldı. Düzenlenen yemek sonrası bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, "Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tayini çıkan şube müdürümüze görevi süresince milli eğitim camiasına verdiği desteklerden ve yaptığı güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diliyorum" dedi.


Şube Müdürü Metin Sarıfakıoğulları ise, Bilecik'te görev yapmaktan çok mutluyum, çok güzel insanlar tanıdım. Bu yemeği organize eden tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Ramazan Çelik, Tekirdağ, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmen, uyuşturucu parası için yakın arkadaşının çocuğu olan öğrencisini kaçırdı
Montreal'de iki Müslüman öğretmen başörtüleri nedeniyle işsiz kaldı Ünlü televizyoncunun tepki gösterdiği tabela, zabıta ekipleri tarafından indirildi Tesla sürücüsü, 90 kilometre hızla giden araçta uyurken görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 13:35:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şube Müdürü Sarıfakıoğulları'na veda yemeği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]