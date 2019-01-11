Sübhanallah..!! Bu Hayvanlar Peygamber Efendimizin Peygamberliğine Şahitlik Etmişler

Kainattaki tüm canlılar kendileri birer örnek göstermek suretiyle Hz. Muhammed'in peygamberliğini tasdik etmişlerdir.

Kainattaki tüm canlılar kendileri birer örnek göstermek suretiyle Hz. Muhammed'in peygamberliğini tasdik etmişlerdir. Mesela cinler, melekler, ağaçlar adına elçiler peygamberin peygamberliğini o tür adına tasdik etmişlerdir. Sanki Hoşgeldin ey Allah'ın elçisi, senin peygamberliğini tanıyoruz, tasdik ediyoruz ve kabul ediyoruz demiş olmuşlardır.

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