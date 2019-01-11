Son Dakika Haberleri: Sübhanallah..!! Bu Hayvanlar Peygamber Efendimizin Peygamberliğine Şahitlik Etmişler

Sübhanallah..!! Bu Hayvanlar Peygamber Efendimizin Peygamberliğine Şahitlik Etmişler

1 saat önce

Kainattaki tüm canlılar kendileri birer örnek göstermek suretiyle Hz. Muhammed'in peygamberliğini tasdik etmişlerdir.

Kainattaki tüm canlılar kendileri birer örnek göstermek suretiyle Hz. Muhammed'in peygamberliğini tasdik etmişlerdir. Mesela cinler, melekler, ağaçlar adına elçiler peygamberin peygamberliğini o tür adına tasdik etmişlerdir. Sanki Hoşgeldin ey Allah'ın elçisi, senin peygamberliğini tanıyoruz, tasdik ediyoruz ve kabul ediyoruz demiş olmuşlardır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:47 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortaokulun Bodrum Katında Skandal Olay! Görüntüleri Ortaya Çıktı Yalova'da Kurulacak Güneş Panelleri, Üretilecek Enerji Bakımından Dünyanın En Güçlüsü Olacak

Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 18:18:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sübhanallah..!! Bu Hayvanlar Peygamber Efendimizin Peygamberliğine Şahitlik Etmişler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]