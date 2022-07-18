Merak ve tehlikeyle dolu yabancı bir sualtı dünyasının derinliklerine inin. Yemyeşil mercan resiflerini, volkanları, mağara sistemlerini ve daha fazlasını keşfetmek için ekipman, pilot denizaltılar ve akıllı vahşi yaşamı kullanın - bunların hepsini hayatta kalmaya çalışırken yapın. Okyanus gezegeninde geçen su altı serüven oyunu Subnautica'nın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Subnautica sistem gereksinimleri neler? Subnautica kaç GB? İşte detaylar…
Subnautica'yı minimum grafiklerde oynamak için Intel Haswell 2 çekirdekli işlemci, 4 GB RAM ve Intel HD 4600 ekran kartına sahip olmanız gerekmektedir. Yüksek grafiklerde oynayabilmek için ise Intel Haswell 4 çekirdekli işlemciye, 8 GB RAM ve Nvidia GTX 550Ti ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.
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Subnautica'yı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.
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