Subotic: "Beşiktaş maçını değerlendirmeliyiz" - Son Dakika

Subotic: "Beşiktaş maçını değerlendirmeliyiz"

23.10.2020 10:26

- Subotic: "Beşiktaş maçını değerlendirmeliyiz" Gençlerbirliği karşısında Süper Lig'deki ilk golünü atan Denizlispor'un Sırp yıldızı Neven Subotic, Beşiktaş'ın lige iyi başlayamadığını vurgulayarak, bu durumu değerlendirmek istediklerini söyledi.

- Subotic: "Beşiktaş maçını değerlendirmeliyiz"

DENİZLİ - Gençlerbirliği karşısında Süper Lig'deki ilk golünü atan Denizlispor'un Sırp yıldızı Neven Subotic, Beşiktaş'ın lige iyi başlayamadığını vurgulayarak, bu durumu değerlendirmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor, pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Gençlerbirliği galibiyetiyle sezonun ilk 3 puanını alan yeşil-siyahlılar zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Gençlerbirliği maçında galibiyeti getiren 2 golden birinin sahibi olan Neven Subotic, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Attığı golün takımda oluşturduğu enerjiden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Subotic, "Çünkü başkası da atabilirdi ve aynı şekilde devam edebilirdi ama o golden sonra takımda olarak yaptığımız işin doğru olduğu hissiyatına kapılarak devam ettik. Sonucu alabildik ve bu bizim için çok önemliydi" diye konuştu.

"Beşiktaş da lige çok iyi başlayan bir rakip değil"

Beşiktaş maçına ilişkin açıklamalarda da bulunan yıldız savunmacı, rakiplerinin lige iyi bir başlangıç yapamamasını kendi lehlerine çevirerek maçı kazanmak istediklerini söyledi. Büyük maçları sevdiğini belirten Subotic, "Beşiktaş maçı önemli bir maç bizim için. Özellikle ben büyük maçlarda oynamayı çok severim çünkü bizim gibi takımların büyük maçlarda kendi kalitesini ortaya koyma şansı daha yüksek oluyor. Bizim için de ayrı bir test olacak. Kendi seviyemizi ölçebileceğimiz bir maç ve rakibimiz de lige çok iyi başlayan bir rakip değil. Büyük takım olmalarına rağmen iyi bir başlangıç yapmadı ve biz bunu değerlendirip üstüne de gidebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Zorlu bir lig ve bazen maçlar bir pozisyona bakıyor"

Süper Lig'e dair düşünceleri sorulan Subotic, "Futbolda zevk alıp eğlenmeniz gerekiyor ve ben burada gerçekten çok zevk aldığımı, eğlendiğimi söyleyebilirim. Çünkü zorlu bir lig ve bazen maçlar bir pozisyona bakıyor. Her maçta konsantrenin 90 dakika boyunca yüzde yüz olması gerekiyor ve hata yapmamanız lazım. Şu ana kadar eğlenceli ve hoşuma giden bir lig olduğunu söyleyebilirim" cevabını verdi.

Subotic: Beşiktaş maçını değerlendirmeliyiz
Subotic: Beşiktaş maçını değerlendirmeliyiz
Subotic: Beşiktaş maçını değerlendirmeliyiz
Subotic: Beşiktaş maçını değerlendirmeliyiz
Subotic: Beşiktaş maçını değerlendirmeliyiz

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Neven Subotic, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Subotic: 'Beşiktaş maçını değerlendirmeliyiz' - Son Dakika Spor

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