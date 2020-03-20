SUBÜ, 23 Mart'ta başlayacak olan uzaktan eğitim derslerinin detaylarını paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SUBÜ, 23 Mart'ta başlayacak olan uzaktan eğitim derslerinin detaylarını paylaştı - Son Dakika

SUBÜ, 23 Mart'ta başlayacak olan uzaktan eğitim derslerinin detaylarını paylaştı

7 saat önce

Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitim derslerine ilişkin detayları paylaştı.

SUBÜ, 23 Mart'ta başlayacak olan uzaktan eğitim derslerinin detaylarını paylaştı, System.String[]

Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitim derslerine ilişkin detayları paylaştı.


SUBÜ yönetimi kısa süre önce toplanarak korona virüs salgını nedeniyle ara verilen örgün eğitimin 23 Mart itibariyle uzaktan eğitim yoluyla devam etmesini kararlaştırmıştı. Daha sonra gerçekleştirilen toplantılarda ise uzaktan eğitim sürecinin verimli ve sorunsuz bir şekilde işletilmesi için bazı kararlar alındı. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin bilgiler verdi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm Dünya'ya yayılarak pandemi ilan edilmesine sebep olan korona virüs neticesinde sağlık tedbirlerinin hızlı bir şekilde alınmaya devam ettiğini belirten Rektör Sarıbıyık, "Alınan tedbirler neticesinde üniversitelerde yapılmakta olan eğitime üç hafta süre ile ara verilerek şartları uygun olanlar için uzaktan eğitim yoluyla eğitime devam edilmesi kararlaştırıldı. Biz de bu kararlar doğrultusunda üniversitemizde öncelikli olarak asenkron sistem (eş zamanlı olmayan) ile uzaktan eğitime devam edeceğiz. 23 Mart'tan itibaren uygulamaya geçeceğimiz uzaktan eğitimle ilgili tüm tedbirleri aldık ve ekip arkadaşlarımızla birlikte bu süreci başarıyla yürütmekte kararlıyız" dedi.


Eğitim öğretimdeki temel amacın, bizlere emanet edilen gençlere bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak olduğunun altını çizen Rektör Sarıbıyık, "Mottomuz 'bilgiyi beceri ile bütünleştiren üniversite'. Bu nedenle elbette tüm becerilerin uzaktan eğitimle kazandırılamayacağının farkındayız. İnanıyoruz ki asıl olan mezun ettiğimiz öğrencilerin yetkinliğinin tam olmasıdır. Bu yetkinliklerin tamamı sınıf ortamında kazandırılamayacağı için hem ön lisans, hem lisans, hem de lisansüstü eğitimde sektör deneyimini +1 eğitim modeli ile başarılı bir şekilde uyguluyoruz. Bu da beceri kısmı ağırlıklı olmak üzere farklı şekillerde ve şartlardaki eğitimlerle de yetkinlik kazanılabileceğini gösteriyor. İçinde bulunduğumuz durumda uzaktan eğitimle maksimum faydayı sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.


Uzaktan eğitimle kazandırılamayan yetkinlikleri ilerleyen süreçte şartların normalleşmesiyle yoğun programlar uygulayarak gerçekleştireceklerini vurgulayan Rektör Sarıbıyık, "Ödevimiz bu süreci minimum zayiat, maksimum fayda ile atlatarak öğrencilerimizin hem zaman kaybetmesinin, hem de boşa zaman geçirmelerinin önüne geçmek. Uzaktan eğitim yolu ile kazandıracağımız temel bilgi ve becerilerin sonrasında, gerek atölye ve laboratuvarlarımızda, gerekse sektör temsilcileri ile yapmış olduğumuz protokoller çerçevesinde gerçekleşecek iş yeri uygulamaları ile öğrencilerimizin yetkinliklerinin tamamlanarak mezun olmalarını sağlayacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Rektörlüğümüz bünyesinde uzaktan eğitime yönelik 'Merkezi Koordinasyon Birimi' kurarak tüm birimlerde uzaktan eğitim koordinatörlerini belirledik. Süreç içerisindeki tüm bilgilendirmeleri bu birimlerimiz yapacak. Bu süreçte ders notlarının yanı sıra dersin niteliğine uygun şekilde ve hazırlayacağımız stüdyolarda haftalık ders videoları hazırlanarak SABİS üzerinden öğrencilerimize ulaştırılacaktır" şeklinde konuştu.


Krizi faydaya dönüştürebiliriz


Süreç içerisinde bir takım aksaklıkların yaşanmasının ve bilgi akışında sorunların oluşmasının muhtemel olduğunu belirten Rektör Sarıbıyık, "Biz elimizden gelen tüm imkanları seferber ettikten sonra oluşabilecek aksaklıkları çözmek için de bütün çalışmaları yapacağız. Şunu unutmayalım: "akıllı insanlar krizleri faydaya, akılsız insanlar ise faydaları krize dönüştürürler". Bu süreçte sadece emek değil aynı zamanda gönlünü ortaya koyan idari ve akademik çalışanlarımıza, iş dünyamızın ve kamu kurumlarımızın değerli temsilcilerine ve yapılan çalışmaları içtenlikle destekleyen kıymetli öğrencilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde el ve gönül birliğiyle yapılan çalışmaların bereketine olan inancımızla bu süreci faydaya dönüştüreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:06 Kaynak: İHA

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