SUBÜ akademisyeni korona virüse yenik düştü - Son Dakika

SUBÜ akademisyeni korona virüse yenik düştü

11.11.2020 15:43
SUBÜ akademisyeni korona virüse yenik düştü, System.String[]

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyenlerinden Prof. Dr. Necat Altınkök, korona virüs hastalığından kaynaklanan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyenlerinden Prof. Dr. Necat Altınkök, korona virüs hastalığından kaynaklanan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

SUBÜ Hendek Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Prof. Dr. Necat Altınkök, korona virüs hastalığından kaynaklanan kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti. Altınkök için üniversite ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından baş sağlığı mesajı yayımlandı. Konuya ilişkin olarak SUBÜ'den yapılan açıklamada, "Hendek Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Başkanımız Prof. Dr. Necat Altınkök, yakalandığı Kovid-19 hastalığından kaynaklanan kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar dileriz" denildi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Acı kaybımız. Hendek MYO akademisyenimiz Prof. Dr. Necat Altınkök'ün vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Genç yaşta kaybettiğimiz hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

SUBÜ akademisyeni korona virüse yenik düştü
SUBÜ akademisyeni korona virüse yenik düştü
SUBÜ akademisyeni korona virüse yenik düştü

Üniversite, Kalp Krizi, Sakarya, Rektör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SUBÜ akademisyeni korona virüse yenik düştü - Son Dakika


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