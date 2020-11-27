SUBÜ bünyesinde Pamukova kendi yöresel süt ürünlerini üretecek - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Pamukova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yenilenen Süt Ürünleri Üretim Tesisi ve Laboratuvarı'nda yöresel süt ürünleri Ar-Ge ve üretim denemeleri başladı.

SUBÜ Pamukova Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Süt Ürünleri Üretim Tesisi ve Laboratuvarı yenilendi. Tesiste akademisyen ve öğrencilerin yapacağı Ar-Ge çalışmalarıyla yöresel ürünler geliştirilecek ve üretilecek. Pamukova Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Sönmez, tesisin yenilenmesinde SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın önemli bir rolü olduğunu belirtti.

Yenilenen Süt Ürünleri Üretim Tesisi ve Laboratuvarı'nın eğitim faaliyetlerindeki önemine değinen Pamukova Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Sönmez, "Burada hem akademisyenlerimiz ders uygulamalarını aktif olarak yapabilecek hem de +1 Eğitim Modeli kapsamında iş yeri uygulamasındaki öğrencilerimiz üretim tecrübesi ve uygulama beceresi kazanacak. Süt Ürünleri Üretim Tesisimiz ayrıca Pamukova'nın yöresel süt ürünlerinin Ar-Ge ve üretim çalışmalarının yürütülmesi bakımından önem arz ediyor. Ar-Ge çalışmalarının ardından önümüzdeki zamanlarda ürün standardizasyonu sağlayarak bölgeden toplayacağımız sütlerle yöresel peynir, yoğurt ve benzeri ürünleri üreterek hem çiftçimize destek olmayı hem de ilçemizin tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Süt Ürünleri Üretim Tesisi ve Laboratuvarı Sorumlusu Öğretim Görevlisi Mehmet Güldane, "Bu tesisimizde Pamukovalı çiftçilerimizden soğuk zincirle tedarik ettiğimiz kaliteli sütlerin platform testini uyguladıktan sonra pastörizasyon normlarına uygun olarak işleyerek ve düşük oranda katkı maddesi kullanarak işletme sanitasyon ve hijyen kurallarına uygun şekilde doğala yakın yöresel süt ürünleri üretmeyi amaçlıyoruz. Üretilen bu ürünlerin kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapmak için gerekli altyapıya sahip laboratuvarlarımız da bulunuyor. Böylelikle hem yöresel hem de güvenle tüketilebilecek, katma değeri yüksek süt ürünlerini geliştirecek ve üreteceğiz. Tüm bu aşamalarda hem ilgili gıda mühendisi hocalarımız hem de öğrencilerimiz yer alacak. Üniversitemizin misyonuna uygun bir eğitim vereceğiz" diye konuştu. - SAKARYA