SUBÜ'de bilim tarihi konuşuldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) "İnsanlığın Ortak Mirası Bilim Tarihi" konulu panel düzenlendi.

SUBÜ'den yapılan açıklamada, Bilim Tarihi ve Teknoloji Topluluğu tarafından İslam bilim ve teknolojisi başta olmak üzere bilim tarihi farkındalığına yönelik olarak Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda panel düzenlendiği bildirildi.

SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay'ın moderatörlüğünü yaptığı panele, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy katıldı.

Panelde konuşan Topluluk Akademik Başkanı Öğretim Görevlisi Mehmet Alper Cantimer, bu panelle bilimsel düşünme becerisi ve bilim tarihi farkındalığı oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, emek veren ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Panel sonrası Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği materyaller sergilendi.