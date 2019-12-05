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SUBÜ'de, Gastronomi alanında bir başarı daha

6 saat önce

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri Helal Expo kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında 22 yaş altı ekip kategorisinde bronz madalya başarısı elde etti.

SUBÜ'de, Gastronomi alanında bir başarı daha, System.String[]

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri Helal Expo kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında 22 yaş altı ekip kategorisinde bronz madalya başarısı elde etti.


2019-2020 eğitim öğretim yılıyla birlikte mutfak kurulumu ve yemek yarışmaları alanında girişimlerini artıran SUBÜ Turizm Fakültesi, ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı başarılarla dikkat çekiyor. Son olarak İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) tarafından yedincisi düzenlenen Helal Expo kapsamında gerçekleştirilen 'Taşpakon World 7. Halal Summit Chefs Championship' yarışmasına katılan Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları birinci sınıf öğrencileri Yunus Emre Akma, Barış Şahinbay ve Nuri Şenyıldız 22 yaş altı ekip kategorisinde bronz madalya kazanma başarısını elde etti. Türkiye'den birçok üniversitenin yer aldığı yarışmaya SUBÜ öğrencileri; keçi peynirli meyveli pancar düeti başlangıç tabağı, ıspanaklı terin yatağında velouté soslu fıstıklı bonfile ana yemeği ve hevay-ı hakaniye tatlısıyla katıldı. - SAKARYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:34 Kaynak: İHA
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