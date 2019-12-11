SUBÜ'de "Gelecek İçin Bilim ve Toplum" konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SUBÜ'de 'Gelecek İçin Bilim ve Toplum' konferansı - Son Dakika

SUBÜ'de "Gelecek İçin Bilim ve Toplum" konferansı

6 saat önce

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilim Tarihi ve Teknoloji Topluluğunca, "Gelecek İçin Bilim ve Toplum" konulu konferansı düzenlendi.

SUBÜ'de

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilim Tarihi ve Teknoloji Topluluğunca, "Gelecek İçin Bilim ve Toplum" konulu konferansı düzenlendi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük konferans salonundaki etkinlikte konuşan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Toplum Daire Başkanı Bekir Çengelci, yerli ve milli teknolojiye sahip olabilmek için yerli Ar-Ge çalışmalarına ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Araştırma geliştirme çalışmalarının nitelikli insanlarla gerçekleştirilebileceğini ifade eden Çengelci, "Bu nitelikli insan döngüsünü sürdürülebilir kılmak, bilim ve teknoloji kültürünü oluşturmak, toplumun her seviyesinde çok kıymetli ve değerli. Yani biz bir anlamda yerli milli ve teknolojiyi oluşturmak ve bunu sürdürülebilir kılmak istiyorsak, bunun temeli bilim ve teknoloji kültürünü oluşturmaktan geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çengelci, "Eğer biz toplumda bilim ve teknoloji kültürünü oluşturur, seviyesini yukarıya taşırsak, yani bilim okuryazarlığı artarsa, bilim ve teknoloji kültürü köyde ve kentte, ilkokul ve üniversite mezununda, akademide, sanayide, ailenin içerisinde artarsa, bilim ve teknolojiye yönelen nitelikli insanların çıkması da kaçınılmaz olacaktır." ifadesini kullandı.

Kurum faaliyetlerine de değinen Çengelci, bir yılda yaklaşık 15 milyon insana temas ettiklerini, aralık ayı sonunda 81 ilde 957 bilim söyleşisine ulaşacaklarını bildirdi.

Çengelci, üniversite öğrencileri için elektrikli araç yarışları düzenlediklerini aktararak, yarışlar kapsamında ekiplere 10 bin ila 35 bin lira destek verdiklerini kaydetti.

Konferans sonunda Çengelci'ye plaket takdim edildi.

Etkinliğe, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Naci Çağlar ve Prof. Dr. Ali Fuat Boz, SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı
Sakarya'da hamile kadının darbedilmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur"

Son Dakika Haberleri
01:38 Libya'daki El-Fil petrol sahasında üretim yeniden başladı - Son Dakika
01:37 Zonguldak mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı - Son Dakika
01:34 ANKARA Bakan Albayrak: Merkez Bankası 2022'de taşınacak - Son Dakika
01:33 Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı (3) - Son Dakika
01:32 Antalya'da gecekonduya yıldırım düştü: 1 yaralı - Son Dakika
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Son Dakika
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Son Dakika
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 01:41:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SUBÜ'de "Gelecek İçin Bilim ve Toplum" konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]