SUBÜ'de spor konusu gündeme alındı

Sakarya'daki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor ve sağlıklı yaşam alanında yapılacaklar ele alınarak kapsamlı bir çalıştay yapılması planlandı.



Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (SUBÜ) "Fikir Sofrası" adı ile başlattığı değerlendirme toplantısında şehirde spor konusu gündeme geldi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın ev sahipliğinde Spor Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, SUBÜ Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Ergen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, İl Milli Eğitim Koordinatörü Atilla Eken, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleti Daire Başkanı İlhan Şerif Aykaç, Söğütlü İlçe Spor Müdürü Özgür Aygün ile Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof.Dr. Ertuğrul Gelen ve Prof.Dr. Hakan Kolayiş ile kurum görevlileri katıldı.



Yol haritası belirlemeyi arzu ediyoruz



Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet olmak üzere 3 temel görevi bulunduğunu belirterek, "Özellikle topluma hizmet boyutunu da dikkate aldığımızda bu tarz birliktelikler son derece önemli oluyor. Öğrencinin sahaya inmesi gerekiyor. Sahada da sizler varsınız. Dolayısıyla sizlerle birlikte bazı planlamaları ve fikirleri tartışmak istiyoruz. Bu kapsamda da kurumlar arası işbirliği olarak üzerimize düşen rolleri gözden geçirip buna göre de bir yol haritası belirlemeyi arzu ediyoruz" dedi. Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan öğrencilerin Sakarya'da sporun aktörleri olduklarını da dile getiren Rektör Sarıbıyık, bu durumun şu an ki öğrenciler için de güzel bir model oluşturduğunu ifade etti.



Dekan Mirzeoğlu'ndan spor çalıştayı önerisi



Türkiye'de üniversite ile toplum bütünleşmesi anlamında ciddi sıkıntılar olduğunu ifade eden SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, "Ancak biz üniversitede üretilenin topluma yansımasını ve katkıda bulunmayı çok fazla önemsiyoruz. Bu kapsamda eğitim-öğretim kalitesini daha da arttırmak ve sektörün ihtiyaçlarını karşılamak açısından baştan aşağıya yenilendik ve 7+1 modeline geçtik. Üniversitemizin diğer fakülte ve meslek yüksekokullarında olduğu gibi öğrenci 1 dönem tam zamanlı iş başı eğitimi alıyor" ifadelerini kullandı. Sakarya da spor ile ilgili bir çalıştay yapılması önerisinde de bulunan Dekan Mirzeoğlu "Çalıştay ile Sakarya'da spor konusunu amatöründen profesyoneline, taraftarından, tesisine, yatırımına kadar her boyutuyla ele alıp ortaya çıkan çalıştay kararlarını ve önerilerini hayata geçirebiliriz" diye konuştu.



Spor tesislerimiz tüm sakarya halkına açık



Sakarya'da sportif faaliyet anlamında gerekli koordineyi sağlayabileceklerini aktaran Sakarya İl Gençlik ve Spor Müdürü Arif Özsoy ise yaptığı açıklamada, "Ciddi manada tesisimiz var ve bunları aktif şekilde kullanmak istiyoruz. Tüm Sakarya halkına ve ilkokuldan üniversiteye kadar tüm öğrencilerimize kapılarımız açık. Bu anlamda eğitimci desteğine ihtiyacımız var. Üniversitenizin 7+1 eğitim modelinden haberdarız. Bu anlamda gençlerle tam zamanlı olarak çalışmak isteriz. Mühendishane, mimarhane gibi bir sporhane oluşturma hedefimizde var" şeklinde konuştu.



Toplantıda küçük yaşlardaki çocuklara sportif yetenek taraması yapılması ve Sakarya'da spor alanında kurumlar arası yapılabilecek iş birlikleri de değerlendirildi. - SAKARYA