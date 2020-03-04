SUBÜ'de uygulama mutfağında eğitim gerçekleşti - Son Dakika
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SUBÜ'de uygulama mutfağında eğitim gerçekleşti

6 saat önce

SUBÜ Turizim Fakültesinde kurulumu devam eden uygulama mutfağında ilk eğitim gerçekleştirildi.

SUBÜ'de uygulama mutfağında eğitim gerçekleşti, System.String[]

SUBÜ Turizim Fakültesinde kurulumu devam eden uygulama mutfağında ilk eğitim gerçekleştirildi.


Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi'nin kurulumu devam eden uygulama mutfağında ilk eğitim gerçekleştirildi. Dekan Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, mutfağın tam anlamıyla yeni eğitim döneminde hazır olacağını ifade etti.


SUBÜ Turizm Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitimin yanı sıra nitelikli eğitim almaları amacıyla kurulması amaçlanan uygulama mutfağında sona gelindi. Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1'inci sınıf öğrencileri, Temel Mutfak Teknikleri dersi kapsamında mutfak organizasyonu ve uluslararası kesme teknikleri konusunda ilk uygulamalarını gerçekleştirdiler. Uygulamalı eğitimde Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şevki Ulama ve Doç. Dr. Serkan Şengül de hazır bulundu. Ders kapsamında birçok kesme tekniğini öğrenen öğrenciler, hazırlamış olduğu ürünleri fakültedeki diğer öğrenci ve personelle paylaştı.


Uygulama mutfağında gelinen sürece dair bilgiler aktaran Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, "Eksikleri hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi başına kadar tam kapasite ile hizmete girmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası birçok yarışmada önemli başarılar elde ettiler. Mutfağımız tam anlamıyla faaliyete girdiği zaman bu başarıları kat ve kat arttıracağımızı düşünüyorum "dedi. - SAKARYA

Mehmet Sarıışık, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:45 Kaynak: İHA
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