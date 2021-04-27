SUBÜ'de yeni lisansüstü programları açıldı - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Turizm Rehberliği ve Sağlık Yönetimi yüksek lisans programları ile Rekreasyon doktora programı başlattı.

SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 2 yüksek lisans programı ve 1 doktora programı açılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) onaylandı.

Yüksek lisans düzeyinde Turizm Rehberliği ve Sağlık Yönetimi ile doktora düzeyinde Spor Bilimleri Fakültesi'nde verilen Rekreasyon programları, 2021-2022 akademik yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak.

Açılan yeni programlarla enstitüdeki yüksek lisans programı 18'e, doktora programı sayısı ise 12'ye yükseldi.