SAÜ'den AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'na ziyaret - Son Dakika

Velioğlu da ajansın çalışmaları hakkında Çiydem ve Fidan'ı bilgilendirdi.

Görüşmede, göreve atanan Velioğlu'na hayırlı olsun temennisinde bulunan Çiydem, SAÜ'nün akademik çalışma ve başarılarının tanıtılmasında basının rolünün önemine değindi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Genel Sekreter Yardımcısı ve İletişim Koordinatörü Ali Çiydem ve yardımcısı Ece Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu 'na ziyarette bulundu.

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