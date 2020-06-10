Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında süreci yönetecek bireylerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen "Pandemi Sorumlusu Eğitim Programı"nı bitirenler sertifikalarını aldı.

SUBÜ tarafından başlatılan internet üzerinden 25 saatlik eğitimi içeren program kapsamında katılımcılara, salgın durumuna göre yaşanacakları öngörme, çözümler üretme, panik anında çalışanları ve çevresini sakinleştirerek durumu anlatabilme ve salgın sürecini yönetme becerilerinin kazandırılmasına yönelik eğitim verildi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yaptığı açıklamada, üniversitelerin AR-GE yapmak ve aynı zamanda toplumun bilgilenmesi ve bilinçlendirilmesi gibi görevleri olduğunu söyledi.

Toplumun bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesiyle ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Sarıbıyık, "Eğitimde yeni normaller çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla pandemiyle mücadele konusunda bilinçlendirmeleri gerçekleştiriyoruz. Bu programlarımıza katılan bireylere almış oldukları eğitim neticesinde Türk Akreditasyonu'na sahip olan yaşam boyu eğitim merkezimiz tarafından da sertifikalar veriliyor. Yapmış olduğumuz bu çalışmanın Kültür ve Turizm Bakanlığımızın pandemi ile mücadelesine olumlu anlamda katkı sağlayacağı düşünülmektedir." diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen de Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarına, turizm ve sosyal hizmet sektörüne destek olmak amacıyla çalışmaları yürüttüklerini, ders içeriklerini bakanlıkların pandemiyle mücadele raporlarına uygun olarak hazırladıklarını belirtti.

SUBÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Barış Boru da Türkiye'nin 81 ilinden başvuru aldıklarını dile getirdi.

Kafe, oteller ve resmi kurumlardan başvurular olduğunu ifade eden Boru, şöyle konuştu:

"Kurum temsilcilerine sertifikalarını gönderiyoruz. İlk gruptan ortalama 200 civarı adayımız sertifikalarını almaya hak kazandı. Bugün de ilimizde başvuran kamu kuruluşu belediyemize ve bir kafemizin temsilcilerine sertifikalarını veriyoruz. İkinci grup başvurularımız 12 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek olup, sayem.subu.edu.tr adresi üzerinden başvuru almaya devam ediyoruz."

Adapazarı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gökay Köksal ise eğitime katılma amaçlarının bilimsel olarak bu süreci yönetmek olduğunu belirterek eğitimin akademik bilgilerini artırdığını kaydetti.

Kafe işletmecisi Bahri Kılıç da eğitim sürecinin verimli ve faydalı geçtiğini vurgulayarak emeği olanlara teşekkür etti.