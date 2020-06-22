SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu eğitime başlıyor - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 3 programa öğrenci almak için YÖK'ten onay geldiğini, 2020-2021 Akademik Yılı'ndan itibaren okulda eğitimin başlayacağını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren Denizcilik MYO bünyesindeki Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı'na 40, Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı'na 30, Gemi İnşaatı Programı'na ise 40 olmak üzere toplam 110 öğrenci alınacak.

Rektör Sarıbıyık, yoğun uğraşlar neticesinde 3 programa öğrenci almaya başlayacaklarını kaydetti.

Fayda üreteceğine inandıkları okulları ve bölümleri doğru yerde, yine fayda üretecek nitelikli insanların yetişeceği şekilde açmayı planladıklarını belirten Sarıbıyık, "Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nun gelişmesi ve sektörün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla önümüzdeki yıllarda da yeni programlarımızı açmaya devam edeceğiz. Okulumuzun açılmasına destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyor, okulumuzun hayırlı ve başarılı işler yapmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş da okulun sektör ve akademik tecrübesi yüksek, alanında uzman eğitim kadrosuyla öğrenci almaya hazır olduğunu kaydetti.

Akkaş, eğitim faaliyetlerinin en iyi şekilde gerçekleştirileceği sınıf ve laboratuvar ortamlarının da öğrencileri karşılamaya hazır olduğunu kaydederek, "Şehrin ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda denizcilik temelli bir eğitim doğrultusunda tüm yöneticilerimizin destekleri bizleri ayrıca motive ediyor. Meslek yüksekokulumuzun yer alacağı Kocaali'de başta kaymakamımız ve belediye başkanımız olmak üzere destek sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.