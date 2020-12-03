SUBÜ, engellilerin erişilebilirlik sorunlarına rehber olacak - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Gülşah Kınalı tarafından hazırlanan 'Rehabilitasyonda Evrensel Tasarım ve Herkes İçin Erişilebilirlik' isimli kitap 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde çıktı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gülşah Kınalı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 'Rehabilitasyonda Evrensel Tasarım ve Herkes İçin Erişilebilirlik' isimli bir kitap yayınlandı. Üniversite olarak engelli bireylerin yaşadıkları sorunların çözüme kavuşturulması için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Kınalı, kitabını erişilebilirlik sorunlarının çözümüne ihtiyaç duyan ve çözüm için uğraşan tüm duyarlı insanlara ithaf ettiğini söyledi.

Erişilebilirliği bir ürün veya hizmetten, farklı bireysel ihtiyaçlara sahip herkesin eşit olarak yararlanabilmesi olarak tanımlayan Kınalı, "Evrensel tasarımın ise bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir kent mimarisinden ders materyalinin hazırlanmasına kadar uzanan süreçte ulaşılabilirliği ve sürdürülebilirliği merkeze alır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sağlıklı ortamların tasarımını konu alan kitabımın çıkması benim için ayrıca anlamlı oldu. Kitap, erişilebilirlik sorunlarının çözümüne ihtiyaç duyan ve onlara bakım veren bireyler için bir kaynak teşkil ediyor. Ev ve eğitim ortamlarının yanı sıra çevresel düzenlemeler hakkında da bilgiler içeriyor. Din hizmetinde erişilebilirlik, oyun parklarında erişilebilirlik ve sağlık turizminde erişilebilirlik gibi başlıkları bu çeşitliliğe örnek verebiliriz" dedi. - SAKARYA