SUBÜ heyeti Arnavutluk'ta meydana gelen depremi inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel SUBÜ heyeti Arnavutluk'ta meydana gelen depremi inceledi - Son Dakika

SUBÜ heyeti Arnavutluk'ta meydana gelen depremi inceledi

6 saat önce

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğretim üyelerinden oluşan teknik heyet, Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde oluşan yıkım ve hasarı yerinde incelediler.

SUBÜ heyeti Arnavutluk'ta meydana gelen depremi inceledi, System.String[]

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğretim üyelerinden oluşan teknik heyet, Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde oluşan yıkım ve hasarı yerinde incelediler.


Tiran Politeknik Üniversitesi ile birlikte binalarda incelemelerde bulunan SUBÜ heyeti, "Arnavutluk Deprem Raporunu" yakın bir zamanda kamuoyu ile paylaşmayı planladığını duyurdu. SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar'ın başkanlığındaki heyette Teknoloji Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Öğretim Üyesi İsa Vural, Dr. Öğretim Üyesi Osman Kırtel, Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Sümer bulunuyor. - SAKARYA

Arnavutluk, Sakarya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu
Nijeryalı futbolcu ile kulüp başkanının kızının ilişkisi ortaya çıktı Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı

Son Dakika Haberleri
22:15 KAYIP DAĞCILARDAN MERT ALPASLAN'IN EŞİ, DHA'YA KONUŞTU - Son Dakika
22:14 Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü - Son Dakika
22:14 ECB Başkanı Lagarde'dan "analizler parasal desteğin gerektiğini gösteriyor" açıklaması - Son Dakika
22:14 Tunus'ta eski Nida Tunus Genel Sekreterine "kara para aklama"dan 11 yıl hapis - Son Dakika
22:14 Morales'ten, Arjantin ve Meksika'ya teşekkür - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 22:19:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SUBÜ heyeti Arnavutluk'ta meydana gelen depremi inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]