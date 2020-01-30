SUBÜ heyeti deprem bölgesinde incelemelere başladı - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi heyeti, depremin meydana geldiği Elazığ ve Malatya'da incelemelerine başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Araştırma Merkezi heyeti incelemeler sırasında deprem bilincine dikkati çeken açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığına işaret edilerek, depreme dayanıklı binaların önemini acı tecrübelerle yaşamamak adına deprem bilincinin yaygınlaşması ve mutlaka bina analizlerinin gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Prof. Dr. Naci Çağlar, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Sümer, Dr. Öğr. Üyesi İsa Vural, Dr. Öğr. Üyesi Osman Kırtel ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Sarıbıyık'tan oluşan heyetin, bölgedeki yapıların kalitelerini inceleyerek rapor haline getireceği belirtildi.