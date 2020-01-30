SUBÜ heyeti Elazığ'da - Son Dakika
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SUBÜ heyeti Elazığ'da

6 saat önce

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi depremin meydana geldiği Elazığ ve Malatya'daki incelemelerine başlayarak bölgedeki yapı kalitesini ve sonuçlarını analiz ediyor.

SUBÜ heyeti Elazığ'da, System.String[]

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi depremin meydana geldiği Elazığ ve Malatya'daki incelemelerine başlayarak bölgedeki yapı kalitesini ve sonuçlarını analiz ediyor.


Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yaralar sarılmaya devam ederken deprem öncesi alınması gereken önlemler de yeniden tartışılmaya başlandı. Üniversitenin Araştırma Merkezi incelemelerini sürdürürken deprem bilincine de dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Merkez'den yapılan açıklamada Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığına dikkat çekilerek, depreme dayanıklı binaların önemini acı tecrübelerle yaşamamak adına deprem bilincinin yaygınlaşması ve mutlaka bina analizlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Depremi en ağır bir şekilde yaşayan Sakarya'nın da deprem potansiyeli taşıyan diğer illerin de yeni depremlere hazırlıklı olması gerektiği belirtilen açıklamada, Prof. Dr. Naci Çağlar, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Sümer, Dr. Öğr. Üyesi İsa Vural, Dr. Öğr. Üyesi Osman Kırtel ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Sarıbıyık'tan oluşan heyetin, bölgedeki yapıların kalitelerini inceleyerek rapor haline getirecekleri ifade edildi. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:30 Kaynak: İHA
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