SUBÜ heyeti İzmir'de - Son Dakika

SUBÜ heyeti İzmir'de

01.11.2020 17:57
SUBÜ heyeti İzmir'de, System.String[]

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAMER) depremin meydana geldiği İzmir'deki incelemelerine başlayarak bölgedeki yapı kalitesini ve sonuçlarını analiz ediyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAMER) depremin meydana geldiği İzmir'deki incelemelerine başlayarak bölgedeki yapı kalitesini ve sonuçlarını analiz ediyor.

30 Ekim Cuma günü merkez üssü İzmir'in Seferihisar İlçesi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAMER) de depremin merkez üssü olan İzmir'deki yapılarda meydana gelen hasarı gözlemlemek amacıyla incelemelerde bulunuyor. SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Sümer, Dr. Öğr. Üyesi İsa Vural, Dr. Öğr. Üyesi Osman Kırtel ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Sarıbıyık'tan oluşan heyetin, bölgedeki yapıların kalitelerini inceleyerek rapor haline getirecekleri ifade edildi. - SAKARYA

SUBÜ heyeti İzmir'de
SUBÜ heyeti İzmir'de
SUBÜ heyeti İzmir'de
SUBÜ heyeti İzmir'de

araştırma, Sakarya, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SUBÜ heyeti İzmir'de - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vicdansızlığın böylesi! Depremzedeler için dağıtılan erzak yardımlarını alıp sattı Tek kelimeyle rezalet! Depremden sonra İzmir'e hırsızlık amacıyla gelen 9 şüpheli yakalandı Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı
Başakşehir deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti Başakşehir deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti         
17:55
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 62'ye yükseldi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 62'ye yükseldi         
17:14
Manchester United maçı öncesi Başakşehir'de Crivelli sakatlandı Manchester United maçı öncesi Başakşehir'de Crivelli sakatlandı         
17:04
Silahlı saldırgan, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı aileye kurşun yağdırdı Silahlı saldırgan, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı aileye kurşun yağdırdı         
16:36
Azerbaycan, Zengilan'da Ermenilere ait çok sayıda silahı ele geçirdi Azerbaycan, Zengilan'da Ermenilere ait çok sayıda silahı ele geçirdi         
16:09
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada         
15:24
İzmir depremi sonrası korkunç iddia! Yıkılan iki binaya da çürük raporu verilmiş İzmir depremi sonrası korkunç iddia! Yıkılan iki binaya da çürük raporu verilmiş         
15:03
Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi         
14:18
Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan anne: Bebeğimin yanımda olmaması bir şans Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan anne: Bebeğimin yanımda olmaması bir şans         
14:04
Koronavirüs nedeniyle ayrıldığı evinin depremde yıkıldığını gördü, komşuları için gözyaşı döktü Koronavirüs nedeniyle ayrıldığı evinin depremde yıkıldığını gördü, komşuları için gözyaşı döktü         
13:13
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor         
11:59
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti         
08:12
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu         
22:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 18:06:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SUBÜ heyeti İzmir'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei