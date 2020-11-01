SUBÜ heyeti İzmir'de - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAMER) depremin meydana geldiği İzmir'deki incelemelerine başlayarak bölgedeki yapı kalitesini ve sonuçlarını analiz ediyor.

30 Ekim Cuma günü merkez üssü İzmir'in Seferihisar İlçesi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAMER) de depremin merkez üssü olan İzmir'deki yapılarda meydana gelen hasarı gözlemlemek amacıyla incelemelerde bulunuyor. SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Sümer, Dr. Öğr. Üyesi İsa Vural, Dr. Öğr. Üyesi Osman Kırtel ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Sarıbıyık'tan oluşan heyetin, bölgedeki yapıların kalitelerini inceleyerek rapor haline getirecekleri ifade edildi. - SAKARYA