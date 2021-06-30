SUBÜ ile Demirciler ve Tornacılar Odası arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Sakarya Demirciler ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında eğitim-öğretim, Ar-Ge ile sosyal ve kültürel alanları kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Spor Bilimleri Fakültesinde yer alan lokalde gerçekleştirilen protokol töreninde, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, SUBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akçil ve odanın yönetim ekibi de yer aldı.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile Demirciler ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Kılınç tarafından imzalanan protokolle, +1 Uygulamalı Eğitim Modeli ile üniversite öğrencilerinin odaya bağlı işletmelerde iş yeri eğitimi yapabilmeleri sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Sarıbıyık, iş dünyasında uygulama becerisine sahip teknik çalışan eksikliğinin olduğunu belirtti.

Her eğitim düzeyinde uyguladıkları +1 Eğitim Modelinin tam olarak bu sorunun çözümüne odaklandığını vurgulayan Sarıbıyık, "Bugüne kadar çok sayıda nitelikli öğrenciyi mezun ederek iş dünyamızın belirli açığını kapattık. Bugün de yine çok sayıda insan kaynağı ihtiyacının olduğu demirci ve tornacı kesimimizle bir protokol imzalayarak başta öğrencilerimizin odamıza bağlı işletmelerde iş yeri eğitimine katılmaları olmak üzere geniş kapsamlı bir ortaklık oluşturduk. Birlikteliğimizin şehrimize ve ülkemize katkılar sağlayacağına inancımız tam. " ifadelerini kullandı.

Oda başkanı Kılınç da üniversiteyle iş birliğinin kendilerinin gelişimine önemli katkı sunacağını belirterek, "+1 Uygulamalı Eğitim Modelinin odamıza bağlı işletmelerle pekişmesi ise yine çok taraflı fayda sağlayacak bir durum. Ayrıca sanayide bir kentsel dönüşüm de bekliyoruz. Bu tarz adımlarla hem kalitemizi artırabilir hem de yetkinliğimizi ve sunduğumuz hizmetlerin teknolojik altyapısını daha ileri boyutlara taşıyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.