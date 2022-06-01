SUBÜ ile Etiyopya Harar Bölgesi Eğitim Bürosu arasında iş birliği protokolü - Son Dakika
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SUBÜ ile Etiyopya Harar Bölgesi Eğitim Bürosu arasında iş birliği protokolü

01.06.2022 09:39
SUBÜ ile Etiyopya Harar Bölgesi Eğitim Bürosu arasında iş birliği protokolü

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Etiyopya Harar Bölgesel Devlet Eğitim Bürosu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Etiyopya Harar Bölgesel Devlet Eğitim Bürosu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Harar Bölgesel Devlet Eğitim Bürosu Başkanı Muktar Salih protokole imza attı.

Protokol kapsamında, Etiyopya'daki öğretmenlerin Türkiye'de eğitimi, çevrimiçi kurslar, karşılıklı ziyaretler, lisans ve lisansüstü öğrenci çalışmaları ile öğrenci değişimi, ortak proje, yayınlar, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile ortak konferans ve akademik programlarda iş birliği gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıbıyık, üniversitelerinde 78 ülkeden 2 bin 800'ü aşkın uluslararası öğrencileri bulunduğunu belirterek, "Gönül coğrafyamızdaki insanlara bir vefa borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Bizler eğitim alanında bu coğrafyadan gelen öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Onların Türkiye'ye gelmesi ülkelerine geniş bir perspektiften bakmalarına ve kültür etkileşimi yaşamalarına katkı sağlıyor. Biz de destek oluyoruz. +1 Eğitim Modelimiz kapsamında iş dünyası ile de buluşturuyoruz. Bu vesileyle hem kültür elçisi, hem ticaret elçisi oluyorlar." ifadesini kullandı.

Salih de eğitimcilerinin Türkiye'ye gelmesini, uzun ve kısa süreli eğitimler almasını önemsediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunun ülkemize ve insanlarımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kültürlerimizin ve bizlerin de birbirimizi tanımamızı önemsiyoruz. İş birlikleri geliştirerek köprüler kurmak bizlere çok şeyler katıyor. Öğrencilerimize kaliteli eğitim vermek istiyoruz. Bu toplumumuzun kalitesini de değiştirecektir. İşlerin nasıl yürütüldüğünü öğrenmek istiyoruz. Sizleri Harar'da görmek bizleri çok mutlu edecektir."

İmza törenine, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sedat Durmuşkaya ve Harar Bölge Devlet Denetçisi Genel Büro Başkanı Dr. Abdullahi Ahmed Wazir yer aldı.

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Kaynak: AA

Etiyopya, Sakarya, Türkiye, Lisans, Güncel, Son Dakika

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