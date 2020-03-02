SUBÜ'lü aşçılardan 3 altın madalya - Son Dakika
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SUBÜ'lü aşçılardan 3 altın madalya

6 saat önce

SUBÜ Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri katıldıkları 'International İstanbul Culinary Cup 2020' yemek yarışmasında hazırladıkları menü ile 3 altın madalya kazandı.

SUBÜ'lü aşçılardan 3 altın madalya, System.String[]

SUBÜ Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri katıldıkları 'International İstanbul Culinary Cup 2020' yemek yarışmasında hazırladıkları menü ile 3 altın madalya kazandı. Rektör Sarıbıyık, gastronomi alanında şehre katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.


Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri Serhat Temiz, Muharrem Kınacı ve Murat Uçar Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen International İstanbul Culinary Cup 2020'de hazırladıkları menü ile 3 altın madalya kazandılar.


SUBÜ Öğretim Görevlisi Taner Öztürk koçluğunda, Grand Prix Üniversiteler Kategorisinde yarışan öğrenciler; kızarmış panko eşliğinde avokado karides, soğan püresi yatağında kuzu fileto ve mouse tarttan oluşan menü ile 3 altın madalya kazanarak birincilik kupasının sahibi oldular. Menünün hazırlanması ve pişirilmesi için 90 dakika boyunca 18 farklı üniversite ile yarışan ekip jüriden tam puan almayı başardı.


Jüri, yarışmacıların hazırladıkları tüm tabaklarda; ön hazırlık ölçüsü, çalışma yöntemi ve iş akış sıralaması, hijyen, hazırlama becerisi, zorluk düzeyi, atık miktarı, pişirme yöntemi, zamanlama, porsiyon ölçüsü, görsel etki, menü terminolojisi, lezzet kombinasyonu ve sunumda hijyen gibi birçok kriteri ele aldı. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Sakarya'nın turizm yönüne katkı sağlayan öğrencilerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Şehrimizin gastronomi alanında tanınırlığının artması son derece önemli. Bizler de üniversite olarak bu yönün kuvvetlenmesi için destek olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

İstanbul, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:58 Kaynak: İHA
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