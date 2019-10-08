Son Dakika Haberleri: SUBÜ'lü Eltemur'dan bronz madalya başarısı
Son Dakika Spor SUBÜ'lü Eltemur'dan bronz madalya başarısı

SUBÜ'lü Eltemur'dan bronz madalya başarısı

45 dakika önce

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi Eda Eltemur Karate1 Premier Lig'in altıncı etabı olan Moskova'da kumite 68 kiloda İtalyan Silvia Semeraro'yu 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.

SUBÜ'lü Eltemur'dan bronz madalya başarısı, System.String[]

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi Eda Eltemur Karate1 Premier Lig'in altıncı etabı olan Moskova'da kumite 68 kiloda İtalyan Silvia Semeraro'yu 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.


Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen Karate 1 Premier Lig'in altıncı etabı Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirildi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi Eda Eltemur'da gerçekleştirilen organizasyona katıldı. Eltemur, Karate1 Premier Lig'in altıncı etabı olan Moskova'da kumite 68 kiloda İtalyan Silvia Semeraro'yu 2-1 yenerek bronz madalya kazandı. - SAKARYA

Sakarya, Moskova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:52 Kaynak: İHA
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