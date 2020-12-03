SUBÜ'lü öğrenciler, engellilerle dayanışma amacıyla afiş tasarladı - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla afişler hazırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2. sınıf öğrencileri, mezun olmadan önce sosyal sorumluluğa dikkat çekmek için özel olarak 8 ayrı tasarım hazırladı.

Öğretim görevlisi Ersin Berk'in koordinatörlüğünde, engellilerin karantina süreçlerinde daha çok zorlandıkları ve yasaklamalar ile kısıtlamaların onlarla empati kurmak açısından önemli olduğu fikri etrafından temellendirilen projeye tüm 2. sınıf öğrencileri katıldı.

SUBÜ'de "Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü" kurulacak

Öte yandan SUBÜ Senatosu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde önemli bir karara imza attı. Senato toplantısında, "Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi" kabul edildi.

Yönerge kapsamında SUBÜ bünyesinde "Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü" kurulacak. SUBÜ'de daha önce Otizm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi de kurulmuştu.

Konuya ilişkin üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanması son derece önemli. Kurulacak 'Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğümüz' bu öğrencilerimizin eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak için çalışacak. Özel gereksinim durumlarından dolayı ders ve sınavlarda karşılaşılan sorunlar tespit edilecek ve bunların ortadan kaldırılması için gerekli adımlar atılacak."