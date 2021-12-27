SUBÜ'lü öğrencilerin "Sürü İHA" projesine teşvik ödülü - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerinin hazırladığı insansız hava aracı projesi, teşvik ödülüne layık görüldü.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerince yapılan "Depremde Enkaz Altındaki Yaralıların Sürü İHA Sistemi ile Gerçek Zamanlı Olarak Yer Tespitinin Yapılması" projesi, 18 proje başvurusu arasından seçildi.

Öğrenciler Sema Eğri, Ahmet Talha Tural ve Bilal Gürevin'in Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Varan danışmanlığında hazırladığı çalışma, Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfınca (TOVAK) 2008'den itibaren gerçekleştirilen Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödül Töreni'nde, Eğitimi Destekleme Vakfı Anadolu Üniversitesi Rektörlük Teşvik Ödülü kazandı.

SUBÜ öğrencileri, ödüllerini Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın elinden aldı.