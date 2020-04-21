Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAKUM), Birleşmiş Milletler mekanizmasının akademik simülasyonu "Model Birleşmiş Milletler" etkinliği gerçekleştirecek.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 4 oturumun yer alacağı etkinliğin yarın, yüz yüze görüşmeye imkan tanıyan online bir platform üzerinden yapılacağı belirtildi.

Bu kapsamda 10 farklı ülkeden öğrencilerin kendilerini ifade ederek temsil ettikleri ülkelerin politikalarını savunacakları aktarılan açıklamada, etkinlikle öğrencilerin empati geliştirme, müzakere yapma ve güncel bir soruna odaklanarak tarihsel süreci anlamalarının hedeflendiği kaydedildi.