SUBÜ Model Birleşmiş Milletler etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

SUBÜ'de öğretim gören 13 ülkeden 40 öğrenci Model Birleşmiş Millet etkinliğinde bir araya geldi.



Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAKUM) tarafından SUBÜ Model Birleşmiş Milletler etkinliği gerçekleştirildi. 13 ülkeden 40 öğrencinin online olarak katıldığı etkinliğin açılış konuşmasını SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık yaptı. Etkinlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Prof. Dr. Naci Çağlar da yer aldı. Öğrenciler 4 oturumda gerçekleştirilen Model Birleşmiş Milletler'de kendilerine tahsis edilen ülkeleri ve tarihsel figürleri oynayarak temsil ettikleri ülkelerin politikalarını savundu. Dil Eğitim Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (SADEM) ve üniversite yönetimine katkıları için teşekkür eden SAKUM Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Alper Cantimer, etkinliği geliştirerek devamlılığını sağlamak için çalışacaklarına vurgu yaptı.



Dünyaya katkı sağlama arzusu



Korona sürecini en kısa süre içerisinde başarıyla atlatabilme dileklerini ileten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Geleceğe olan güveni ve huzuru oluşturmak, dünyada barışa katkı sağlamak için yapmış olduğunuz bu özverili çalışmadan dolayı sizleri kutluyorum. Kıymetli öğrencilerimiz bu çalışmaların içerisinde yer alarak gelecek adına dünyaya katkı sağlama arzusunda olduklarını net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Bizler de uluslararası öğrenci çalışmalarımızda buna sürekli olarak ışık tutuyoruz. Ülkemizin dünyaya verecek mesajları olduğunu söylüyoruz. Bu mesajları ancak öğrencilerimiz aracılığıyla verebileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.



Tanış olmak önemli



Pandemi sürecinin Türkiye'nin çok güçlü bir devlet olduğunu bir kere daha ortaya koyduğunun altını çizen Sarıbıyık, "Yaptığımız çalışmalar dünya için örnek teşkil ediyor. Birçok dünya ülkesine hem yardım hem katkı sağlıyoruz. Türkiye'de eğitim öğretim gören genç kardeşlerimiz olarak üniversitemiz çatısı altında geleceğe yönelik çok güzel işler yapacağınıza can-ı gönülden inanıyorum. Küçük bir birliktelik gibi görünen bu birliktelik aslında gelecekte çok büyük işlere imza atmayı sağlayabilir. Çünkü yapılacak işleri başarmanın yolu tanış olmaktan geçiyor. Bu birlikteliği güçlendirerek sürdürmeniz son derece önemli. Çok kısa sürede bu toplantıların çok daha geniş katılımla gerçekleşeceğine ve diğer ülkelerden okulların da buna katılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Katkı sağlamaya hazırız



Rektör Sarıbıyık sözlerinin devamında, "Sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için gerek akademik anlamda, gerekse sosyal ve kültürel anlamdaki çalışmaları destekliyoruz. Bu etkinlik için SAKUM Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Alper Cantimer'i ve ekip arkadaşlarını kutluyorum. Bu tip çalışmaların devamını diliyorum. Yeni kurulan bir üniversite olmamıza rağmen çok kısa sürede SADEM'i açtık. Dünya öğrencilerine hizmet edip kendi üniversitemizde de onları yetiştirmek için bir gayret içerisindeyiz. SADEM görevlilerimizi de başarılı çalışmaları için kutluyorum. Üniversite olarak her türlü çalışmalarınıza katkı sağlamaya hazırız. Bu tip faaliyetlerin sürdürülebilir olması ve büyüyerek, gelişerek ilerlemesi çok önemli. Çıktığınız bu yolda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA