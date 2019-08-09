SUBÜ'nün projesine MARKA'dan destek

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi geliştirdiği projelere bir yenisini daha eklerken Arifiye Meslek Yüksekokulu'nun "Motor Testi ve Simülasyonu Laboratuvarı Kurulması Projesi" Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'ndan (MARKA) proje desteği aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi geliştirdiği projelere bir yenisini daha eklerken Arifiye Meslek Yüksekokulu'nun "Motor Testi ve Simülasyonu Laboratuvarı Kurulması Projesi" Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'ndan (MARKA) proje desteği aldı.



Uygulamalı eğitim misyonuyla 2018 yılında kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) gerçekleştirdiği projeler ile öne çıkıyor. Arifiye Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülecek olan "Motor Testi ve Simülasyonu Laboratuvarı Kurulması Projesi" Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'ndan (MARKA) proje desteği aldı. Arifiye MYO Müdürü Prof. Dr. Can Haşimoğlu, Müdür Yardımcıları Öğretim Görevlisi Samet Çelebi ve Öğretim Görevlisi Erdal Camcı'nın yürüttüğü proje ile otomotiv sektöründe ihtiyaç duyulan mesleki eğitim becerisine sahip nitelikli personel ihtiyacını karşılayabilmek ve bölgenin rekabet gücünü arttırmak için mevcut otomotiv teknolojisi öğrencilerinin uygulama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.



Proje ile Arifiye Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri bölümündeki öğrencilere motor performans testi eğitimi verilmek üzere motor testi ve simülasyonları konusundaki uygulama laboratuvarının kurulması sağlanacak. Bu laboratuvarlarda öğrencilerin atölyede motor testleri yaparak el becerileri ve elde ettikleri verileri yorumlayabilme kabiliyeti geliştirilecek, ayrıca kurulacak olan bilgisayarlı simülasyon laboratuvarında da motor testi atölyesinden elde edilen sonuçların bilgisayar ortamında yanma simülasyonlarını yapabilecek seviyede nitelik kazanmaları amaçlanıyor. Buna ek olarak simülasyon eğitimi verecek olan akademik personelin bu simülasyon programlarını öğrenmeleri sağlanarak, bu proje ile aynı zamanda eğitimcilerin eğitimine de katkı sağlanması hedefleniyor. Arifiye Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi programında öğrenim gören öğrencilere, Motor Testi ve Ayarlama dersinin uygulama laboratuvarının kazandırılması, proje desteği ile Arifiye Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi programından mezun olan öğrencilerin otomotiv sanayinde nitelikli iş gücü olarak çalışmaya başlama oranında artış bekleniyor. Ayrıca projede birlikte çalışılan ortak ve iştirakçiler ile sürekli iş birliği geliştirerek ders içeriklerinin imalat sanayine uygun hale getirilmesi için çalışmaların sürdürülmesi ve imalat sanayindeki güncel ihtiyaçlara bağlı olarak programların her yıl gözden geçirilmesi ve gerekli görülen noktalarda güncellenmesi de projenin beklentileri arasında yer alıyor. - SAKARYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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