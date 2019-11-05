Son Dakika Haberleri: SUBÜ öğrencileri İstanbul Maratonuna katıldı
Son Dakika Spor SUBÜ öğrencileri İstanbul Maratonuna katıldı

SUBÜ öğrencileri İstanbul Maratonuna katıldı

6 saat önce

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, 41'inci Vodafone İstanbul Maratonuna katıldı.

SUBÜ öğrencileri İstanbul Maratonuna katıldı, System.String[]

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, 41'inci Vodafone İstanbul Maratonuna katıldı.


SUBÜ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri Dr. Öğretim Üyesi İlayda Gülseren Demir'in yürüttüğü Sporda Etkinlik Yönetimi dersi kapsamında 41'inci Vodafone İstanbul Maratonu'na gönüllü görevli olarak katıldılar. 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişinin katıldığı Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda 42 bin 195 kilometrelik çipli koşuda yaklaşık 4 bin, 15 kilometrelik koşuda ise yaklaşık 33 bin sporcu koştu. 8 kilometrelik halk koşusunda da 100 bin civarında vatandaşın yer aldığı maratonda, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Spor Etkinlik Grubu öğrencileri halk koşusunun "start" bölümüne katkı sağladılar. Maratonda öğrencilere akademisyenler de eşlik etti. - SAKARYA

İstanbul, Sakarya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:48 Kaynak: İHA
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