SUBÜ öğrencileri Macerapark parkurlarında adrenalin dolu bir gün geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam SUBÜ öğrencileri Macerapark parkurlarında adrenalin dolu bir gün geçirdi - Son Dakika

SUBÜ öğrencileri Macerapark parkurlarında adrenalin dolu bir gün geçirdi

7 saat önce

SUBÜ öğrencileri Macerapark parkurlarında kendilerini birçok yönden test ettikleri eğlence ve adrenalin dolu bir gün geçirdi.

SUBÜ öğrencileri Macerapark parkurlarında adrenalin dolu bir gün geçirdi, System.String[]

SUBÜ öğrencileri Macerapark parkurlarında kendilerini birçok yönden test ettikleri eğlence ve adrenalin dolu bir gün geçirdi. Daha sonra ise Yenikent Şehir Ormanı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi.


Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilen sosyal etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda son olarak SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Maceraparkı'nda 'Macera Sporları ve Hiking Etkinliği' gerçekleştirildi. Etkinlikte 30'dan fazla öğrenci 6 ve 9 metre yüksekliğinde birbirinden farklı 24 ip parkuru, 50 metre uzunluğundaki ip kaydırağı ve 14 metre yüksekliğindeki tırmanma duvarı ile eğlence, heyecan ve adrenalin dolu anlar yaşadı.


Daha sonra ise Yenikent Şehir Ormanı içerisinde doğa yürüyüşü yapıldı. SUBÜ'den yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin spor ve sosyal aktivitelerle ders dışı zamanlarını doğayla iç içe geçirmelerini, sağlıklı yaşama yönelmelerini önemsiyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimizin takım halinde çalışabilme, odaklanma, risk alabilme, özgüven ve cesaret geliştirebilme gibi yönlerini ön plana çıkarmaya çalıştığımız verimli bir aktivite gerçekleştirdik. Sosyal etkinliklerimiz aralıksız devam edecek" denildi. Öğrenciler ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek üniversiteye teşekkür etti. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yenikent, Sakarya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:18 Kaynak: İHA
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