SUBÜ öğrencilerinin 105 projesi TÜBİTAK desteği kazandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerinin hazırladığı 105 proje, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" ve "2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı" sonuçları açıklandı.

Teknoloji ve Turizm Fakültelerinden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programlar kapsamında, lisans ve ön lisans düzeyinden 97 proje 2209-A, 8 proje ise 2209-B programından destek kazandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın başarısından dolayı üniversiteyi tebrik ettiği aktarılan açıklamada görüşlerine yer verilen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, öğrencilerin mezun olmadan önce proje ve girişimcilik kültürünü özümsemesini önemsediklerini belirtti.

Sarıbıyık, akademisyenlerin de başarıya katkısının büyük öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, "Girişimcilik dersi ve bunun yanı sıra son sınıftaki öğrencilerimizin bitirme çalışmalarının proje olabilecek nitelikte hazırlanmasına özen gösteriyoruz. Başlattığımız bu çalışmaların sonucunu kısa süre içerisinde güzel bir başarıyla almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.