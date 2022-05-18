SUBÜ öğrencilerinin 105 projesi TÜBİTAK desteği kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

SUBÜ öğrencilerinin 105 projesi TÜBİTAK desteği kazandı

18.05.2022 20:27
SUBÜ öğrencilerinin 105 projesi TÜBİTAK desteği kazandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerinin hazırladığı 105 proje, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerinin hazırladığı 105 proje, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" ve "2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı" sonuçları açıklandı.

Teknoloji ve Turizm Fakültelerinden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programlar kapsamında, lisans ve ön lisans düzeyinden 97 proje 2209-A, 8 proje ise 2209-B programından destek kazandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın başarısından dolayı üniversiteyi tebrik ettiği aktarılan açıklamada görüşlerine yer verilen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, öğrencilerin mezun olmadan önce proje ve girişimcilik kültürünü özümsemesini önemsediklerini belirtti.

Sarıbıyık, akademisyenlerin de başarıya katkısının büyük öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, "Girişimcilik dersi ve bunun yanı sıra son sınıftaki öğrencilerimizin bitirme çalışmalarının proje olabilecek nitelikte hazırlanmasına özen gösteriyoruz. Başlattığımız bu çalışmaların sonucunu kısa süre içerisinde güzel bir başarıyla almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Altınbaş Üniversitesi'nin 16 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek Altınbaş Üniversitesi'nin 16 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK'ın desteklediği 133 projeyle Türkiye'de 3. oldu Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK'ın desteklediği 133 projeyle Türkiye'de 3. oldu
Kaynak: AA

Üniversite, Araştırma, Sakarya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SUBÜ öğrencilerinin 105 projesi TÜBİTAK desteği kazandı - Son Dakika


Son Dakika
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
20:20 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali diğer ülkeleri tedirgin etti! Moldova: Bizi bir an önce Avrupa Birliği'ne alın
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 20:32:17. #1.13#
SON DAKİKA: SUBÜ öğrencilerinin 105 projesi TÜBİTAK desteği kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement