SUBÜ Öğretim Görevlisi Koray Cantez, Uluslararası Bisiklet Birliği hakemi oldu - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Öğretim Görevlisi Koray Cantez'in, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) hakemi olduğu bildirildi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nde (BAP) görev yapan proje uzmanı Cantez, birliğin merkezinin bulunduğu İsviçre'de gerçekleştirilen UCI Hakemliği Sınavını başarıyla tamamladı.

Rekreasyon alanında ikinci yüksek lisansını yapan Cantez, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilecek UCI organizasyonlarında hakem olarak görev yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koray Cantez, hakemlik serüveninin çocukluğuna uzanan bir hayal olduğunu, babası Hüseyin Cantez'in bisiklet dalında eski bir milli sporcu ve hakem olduğunu aktardı.

Aileden gelen bir bisiklet kültürünün olduğunu, babasının hakemlik yaptığı yıllarda onun yanında bulunduğunu ifade eden Cantez, şunları kaydetti:

"Ben hayalimin peşinde 2011 yılında aday hakem, 2013 yılında il hakemi, 2017 yılında ise ulusal hakem oldum. 2019 yılında İtalya'da düzenlenen sınavla UCI Elit Ulusal unvanını kazandım. Aslında bu da yol bisikleti branşında Türk bisikleti için bir ilkti. 2021 yılında İsviçre'de UCI genel merkezinde 29 Kasım - 5 Aralık tarihlerinde 1 hafta süren eğitim ve sınavlara tabi tutuldum. Tamamı İngilizce yapılan 3,5 saat süren bir yazılı sınav, 1,5 saat süren başka bir yazılı sınav ve yarım saatlik bir sözlü sınavın ardından başarılı olarak UCI hakemi oldum. Pratik uygulama sınavının ardından yurt dışındaki görevlere atanmaya başlayacağım."

Olimpiyatlarda görev almak istiyor

Akademik, sosyal, sportif ve aile yaşantısını bir arada yürütebildiğine işaret eden Cantez, kendisine destek olan ailesi ve ulusal hakemlere teşekkür ederek, "Hayalim Giro de Italia ve olimpiyatlarda hakem olarak görev almak. Bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyorum." ifadelerini kullandı.