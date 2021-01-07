SUBÜ ile TÜGVA arasında gençlere yönelik iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

SUBÜ ile TÜGVA arasında gençlere yönelik iş birliği protokolü imzalandı

07.01.2021 14:39
SUBÜ ile TÜGVA arasında gençlere yönelik iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında topluma hizmet sunmak ve gençlere yönelik projeler geliştirmek amacıyla yapılacak sosyal sorumluluk projelerini, eğitim faaliyetlerini, sportif etkinlikleri, bilimsel, kültürel ve sanatsal alanda...

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında topluma hizmet sunmak ve gençlere yönelik projeler geliştirmek amacıyla yapılacak sosyal sorumluluk projelerini, eğitim faaliyetlerini, sportif etkinlikleri, bilimsel, kültürel ve sanatsal alanda yapılacak tüm çalışmaları kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, düzenlenen törende iş birliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu imza attı.

Sarıbıyık, törende yaptığı konuşmada, "+1 Eğitim Modeli"ni Türkiye'ye yaymak istediklerini, iş dünyasının, becerinin yanında ahlak ve güvenilirliği de istediğini ve yapacakları iş birliğinin temelini de bunun oluşturduğunu söyledi.

Sözü edilen ortak konuları dert eden kurumlarla irtibatı güçlendirerek gençleri doğru bilgilendirmeleri gerektiğini belirten Sarıbıyık, "TÜGVA'nın bu anlamda son derece kıymetli çalışmaları var. Herkese uzanan bir elimiz olmalı. El birliğiyle yapabileceğimiz çok iş olduğuna inanıyoruz. Nitelik kavramının içini en iyi şekilde doldurmalıyız." ifadesini kullandı.

"Gençlerimizi geleceğe hazırlamak için yılmadan çalışmaya devam ediyoruz"

TÜGVA Başkanı Eminoğlu da Sakarya'nın kendileri için merkezi yerlerden biri olduğu dile getirdi.

Salgın nedeniyle etkinlik ve faaliyetlerini online olarak gerçekleştirdiklerini aktaran Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda tüm etkinliklerimiz online olarak devam ediyor. Gençlerimizi her anlamda en iyi şekilde donatarak geleceğe hazırlamak için yılmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamda üniversitelerimiz ile yaptığımız iş birlikleri bizim açımızdan çok kıymetli. Ortak kaygılarımızla isabetli işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum."

Protokol imza töreninde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Orhan Yılmaz, TÜGVA Strateji Koordinatörü Mustafa Yüksel ile TÜGVA Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci de yer aldı.

SUBÜ ile TÜGVA arasında gençlere yönelik iş birliği protokolü imzalandı
SUBÜ ile TÜGVA arasında gençlere yönelik iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye, Sakarya, Rektör, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SUBÜ ile TÜGVA arasında gençlere yönelik iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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