SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık Açıklaması - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında gençlere yönelik projeler geliştirmek olan çok yönlü bir iş birliği protokolü imzalandı.

SUBÜ ile TÜGVA arasında topluma hizmet sunmak ve gençlere yönelik projeler geliştirmek amacıyla yapılacak sosyal sorumluluk projelerini, eğitim faaliyetlerini, sportif etkinlikleri, bilimsel, kültürel ve sanatsal alanda yapılacak tüm çalışmaları kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu arasında imzalanan protokol töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Orhan Yılmaz, TÜGVA Strateji Koordinatörü Mustafa Yüksel ile TÜGVA Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci yer aldı.

Herkese uzanan bir elimiz olmalı

Kısa zamanda yaptıkları işlerle yeni kurulmuş bir üniversite gibi olmadıklarını belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. +1 Eğitim Modelimiz pandemi sürecinde de başarılı bir şekilde uygulanırken sahadan aldığımız olumlu geri dönüşler bizlere memnuniyet veriyor. Kaygısı olan insanlarla ortak bir takım dertlerimiz var. +1 Eğitim Modelimizi Türkiye'ye yaymak istiyoruz. İş dünyası becerinin yanında ahlak ve güvenilirliği de istiyor. Aslında yapacağımız iş birliğinin temelini de bu oluşturuyor. Sözünü ettiğimiz ortak konuları dert eden kurumlarla irtibatı güçlendirerek gençlerimizi doğru bilgilendirmemiz lazım. TÜGVA'nın bu anlamda son derece kıymetli çalışmaları var. Herkese uzanan bir elimiz olmalı. El birliğiyle yapabileceğimiz çok iş olduğuna inanıyoruz. Nitelik kavramının içini en iyi şekilde doldurmalıyız" dedi.

Gençlerimizi, geleceğe hazırlamak için yılmadan çalışmaya devam ediyoruz

Sakarya'nın kendileri için merkezi yerlerden biri olduğu bilgisini veren TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, "Aile fertlerim uzun süredir burada yaşadığı için benim açımdan da Sakarya'nın ayrı bir önemi var. Burada bir yurdumuz bulunuyor. Pandemi nedeniyle yüz yüze etkinlikler gerçekleştiremesek de dönüşüme çok çabuk ayak uydurabilen bir yapımız olduğu için faaliyetlerimizi dijital platformlara taşımayı başardık. Şu anda tüm etkinliklerimiz online olarak devam ediyor. Gençlerimizi her anlamda en iyi şekilde donatarak geleceğe hazırlamak için yılmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamda üniversitelerimiz ile yaptığımız iş birlikleri bizim açımızdan çok kıymetli. Ortak kaygılarımızla isabetli işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu. - SAKARYA