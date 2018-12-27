Subü Rektörü Prof. Dr. Sarıbıyık Basınla Buluştu

Sakarya
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıbıyık, yeni kurulan üniversitede yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili sunum yaptı.
Üniversitelerinde uygulanan "+1 eğitim modeli"nin Türkiye
'ye örnek olduğunu anlatan Sarıbıyık, "Bu öyle güzel bir uygulama oldu ki, Türkiye'nin şu anda en az 20 üniversitesinde bu model bizden alındığı şekliyle uygulanıyor. Şu anda Sakarya'da bizden 27 bin 200 küsür öğrenci talep edilmiş ancak biz toplamda 18 bin öğrenci gönderebilmişiz. Tabii sıkıntı yaşadığımız bazı alanlar var ama genel anlamda Sakarya'daki bu aktif uygulamamız, son derece önemli oldu. Hatta bu uygulamalardan sonra hem '3+1' hem de '7+1'de kanuni düzenlemeler gerçekleşti." diye konuştu.
Sarıbıyık, "7+1" eğitim modeli" uygulamasında iş dünyasının neredeyse yüzde 50'sinin talebini karşılayabildiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz onun için yeni üniversitemizde, fakülte ve yüksekokullarımızda '+1 eğitim modeli'ne geçişle ilgili çalışmalara başladık. Tüm birimlerimizde, bir dönem öğrencimizi tam zamanlı işletmelerde eğitim görecek şekilde eğitim müfredatı dizayn ediyoruz. Bunun çalışmalarını önümüzdeki aylarda gerçekleştirmiş olacağız. Şu anda eğitim ve öğretimimiz devam ediyor. O nedenle devam eden öğrencilerimizle ilgili değişiklik yapmamız doğru değil. Meslek yüksekokullarında yüzde 68, fakültelerde yüzde 50 civarında talepler karşılanıyor. Biz bu modelin yaygınlaşmasını istiyoruz. Çünkü Sakarya'da şu anda organize sanayi bölgeleri kuruldu, çalışmaları devam edenler var. Bunların tamamında nitelikli insana ihtiyaç var. Dolayısıyla bu modelin yaygınlaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmış olduğumuz anketlerde, bu uygulamanın yüzde 90 oranında başarılı olduğuna dair geri dönüşümler alıyoruz."
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turizm, Teknoloji ve Spor Bilimleri fakülteleri, 2 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 407 akademik kadro ve 143 idari personelle çalışmaları sürdürdüklerini belirten Sarıbıyık, "Şu anda 209 doktora, bin 42 yüksek lisans, 6 bin 848 lisans ve 23 bin 934 ön lisans olmak üzere toplamda 32 bin 33 öğrencimiz var. Bunun yanında Sağlık Bilimleri, Ulaştırma ve Lojistik, Batı Karadeniz
Deniz Bilimleri ile Tarım Bilimleri ve Teknolojileri fakültelerinin kurulması planlanıyor. Yeni bölüm açmayla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.