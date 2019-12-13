SUBÜ Rektörü Sarıbıyık AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SUBÜ Rektörü Sarıbıyık AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

SUBÜ Rektörü Sarıbıyık AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

SUBÜ Rektörü Sarıbıyık AA'nın

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Sarıbıyık, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Sarıbıyık, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" ve Mustafa Hassona'nın " Gazze'de enkazlar arasında iftar" karelerini seçti.

"Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil akşamı" fotoğraflarını oylayan Sarıbıyık, "spor" kategorisinde ise tercihini Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı", Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" ve Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarından yana kullandı.

Rektör Sarıbıyık, fotoğrafları seçmekte zorlandığını vurgulayarak, hayatın zorluklarını gösteren karelerin kendisini etkilediğini söyledi.

Hayat mücadelesini yansıtan çalışmaların, gençlere örnek teşkil ettiğine işaret eden Sarıbıyık, barışın güzelliğini ve savaşın çirkinliğini gösteren karelerin insanlara sunulmasını anlamlı bulduğunu dile getirdi.

Sarıbıyık, özverili çalışmalarından dolayı AA muhabirlerine teşekkürlerini iletti.

Muhammed Said, Behçet Alkan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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