SUBÜ Rektörü Sarıbıyık: "Deprem olduğunda evlerimize sığınabilmeliyiz" - Son Dakika

Marmara Depremi'nin 21. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, "İnsanlar dışarıda bir musibet olduğunda kendilerini evlerine kapatırlar. Öyle evler inşa etmeliyiz ki vatandaşlarımız deprem olduğunda dışarıda başlarına bir şey gelmesinden korkup güvenli gördükleri evlerine sığınmalılar" dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin 21. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve Sakarya'nın önemli bir fay hattının üzerinde yer aldığını belirten Sarıbıyık, Marmara Depremi'nin üzerinden 21 yıl geçse de Türkiye'de ve Marmara Bölgesi'nde yaşanan çok sayıdaki depremin hafızaları her zaman taze tuttuğunu ve deprem gerçeğinden hiçbir zaman uzaklaşılmadığını vurguladı.

SUBÜ Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yaptığı çalışmaların olası bir İstanbul depreminin Sakarya'ya da ciddi zararlar vereceğini ve 1999 yılındaki depreme maruz kalan yapıların önemli bir kısmının ciddi risk taşıdığını ortaya koyduğunu belirten Sarıbıyık, "Toplumsal açıdan çok derin izler bırakan bu sonuçlarla karşılaşmamanın en önemli yolu riskli yapıları tespit ederek bunları güvenli hale getirmek, yeni yapılacak yapıları ise yönetmeliklerdeki kriterlere uygun olarak projelendirerek proje süreçlerini sağlam ve titiz bir denetim mekanizması ile takip etmektir. Bu doğrultuda tüm paydaşların görev ve sorumlulukları hassas bir şekilde yerine getirmeleriyle depremler doğal afet olmaktan çıkıp bir doğa olayı haline gelebilir. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak bu süreçlerde gerekli katkıyı vermeye hazırız. Bu vesileyle Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim geride kalan ve şifa bulamayanlara şifalar nasip etsin" dedi.

Öğrenciler kalacakları yere dikkat etmeli

Bilimsel ilke ve ölçütlere göre hareket edilmesi halinde olumsuzlukların ortaya çıkmayacağını ve "deprem afeti" kavramının literatürden silinebileceğini kaydeden Sarıbıyık, "Deprem gerçeği her an bir saniye kadar uzağımızdayken el birliği ile gerekli tedbirleri almak için hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Burada bize düşen en önemli sorumluluk nitelikli binalar inşa edecek nitelikli bireyler yetiştirmek. İnsanlar dışarıda bir musibet olduğunda kendilerini evlerine kapatırlar. Öyle evler inşa etmeliyiz ki vatandaşlarımız deprem olduğunda dışarıda başlarına bir şey gelmesinden korkup güvenli gördükleri evlerine sığınmalılar. Üniversitemizde okuyan ve bu sene itibariyle okuyacak öğrencilerimizden de ricam kalacakları yurtları ve evleri tercih ederken deprem riskini göz önünde bulundurmaları, ikamet edecekleri yapıların geçmişini öğrenmeleri ve gerekli hallerde yetkili kurumlardan bilgi almalarıdır. Biz bu konularda öğrencilerimize her zaman destek olmaya hazırız" diye konuştu. - SAKARYA