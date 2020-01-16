SUBÜ Rektörü Sarıbıyık'tan AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan kurum hakkında bilgi alan Sarıbıyık, çalışanlara başarı diledi.



Sarıbıyık, ziyarette yaptığı açıklamada, üniversitenin yapılanmasıyla ilgili çalışmaları hızlı bir şekilde yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin hizmetlerinin aksamadan yürümesi için işlemleri yaptıklarını belirten Sarıbıyık, "16 araştırma uygulama merkezi var. Bunların 9'u Resmi Gazete'de yayınlandı, 5'i için de YÖK'ten onay alındı. Diğerleri ile ilgili de süreçler devam ediyor. Bu merkezleri kuruyoruz ama mekan sıkıntılarımız ortaya çıkmaya başlıyor. Bunların bir kısmında yer olmadan olmuyor. Daha sağlıklı çalışma yapabilmek için ya da yeni bir şeyler ortaya koyabilmemiz için yeni yere ihtiyacımız var, bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Sarıbıyık, kampüs yapılanmasıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, "Bize gelen önerileri alıyoruz, analiz ediyoruz ve bunları ilgili aktörlerle zaman zaman görüşüyoruz. Kampüsle ilgili birkaç alternatifi 2'ye indirdik. Bu iki alan kampüs olduğu zaman öğrenci ve şehirde yaşayan insanlar tarafından kabul görür mü, ulaşım imkanları ve ağı ile ilgili olan kısımdaki durumu nedir, bu şartları taşıyacak şekilde kampüs alanını oluşturmakla ilgili çalışmalarımızı tamamladık, sunum aşamasına geldik. İnşallah bunu en kısa zamanda ilgili aktörlere sunacağız ve yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yalçıntaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.