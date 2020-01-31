SUBÜ Senatosu ABD'nin sözde barış planını kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SUBÜ Senatosu ABD'nin sözde barış planını kınadı - Son Dakika

SUBÜ Senatosu ABD'nin sözde barış planını kınadı

6 saat önce

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını kınadı.

SUBÜ Senatosu ABD'nin sözde barış planını kınadı, System.String[]

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını kınadı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Filistin- İsrail sorununa çözüm iddiasıyla Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortaya atılan ve İsrail'in Filistin topraklarını işgalini meşrulaştıran sözde barış plan hazırlandığı belirtildi.

ABD'nin bu plana, "Orta Doğu Barış Planı" adını verdiği aktarılan açıklamada, sorunun bu planla çözülmeyeceği, aksine daha da derinleşeceği vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda reddedilmesine rağmen ABD'nin, Kudüs'ü İsrail Devleti'nin başkenti olarak tanımasının, Filistin'de yaşanan insanlık dramlarına ve işgale apaçık destek manası taşıdığı kaydedildi.

Kudüs'ün, Müslümanların ilk kıblesi olduğu anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Unutulmamalıdır ki, Müslümanların ilk kıblesi ve peygamberler diyarı olma özelliğiyle Kudüs, asla oldu bittilere bırakılacak bir şehir değildir, olmayacaktır. Kudüs ve Filistin toprakları, kağıt üzerinde paylaştırılamaz. Filistinli Müslüman ve Hristiyan halkın sayısı kimseyi yanıltmamalıdır. Soruna köklü çözüm isteniyorsa, İsrail'in derhal işgal ettiği topraklardan ve Mescid-i Aksa'dan çıkması iyi bir başlangıç olacaktır. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosu olarak Filistinlilerle dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiyor, ABD-İsrail yönetimlerini kınıyor. Birleşmiş Milletler öncülüğünde bölgede bir çözüm oluşturulması hususunu vurguluyoruz."

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Sakarya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:12 Kaynak: AA
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