SUBÜ TeknoFest hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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SUBÜ TeknoFest hazırlıklarına başladı

8 saat önce

SUBÜ İnsansız Araçlar ve Otonom Teknolojiler Topluluğu'nun bir araya geldiği etkinlikte TeknoFest'e yönelik hazırlık süreci başlatıldı.

SUBÜ TeknoFest hazırlıklarına başladı, System.String[]

SUBÜ İnsansız Araçlar ve Otonom Teknolojiler Topluluğu'nun bir araya geldiği etkinlikte TeknoFest'e yönelik hazırlık süreci başlatıldı.


Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrenci toplulukları, farklı alanlardaki faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda İnsansız Araçlar ve Otonom Teknolojiler Topluluğu (İNARO) 1. Geleneksel Dönem Açılış etkinliği gerçekleştirildi. Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte ana konu olarak Türkiye'nin teknoloji üreten ve bu doğrultuda hamleler yapan bir ülke olması hedefiyle yola çıkan havacılık, uzay ve teknoloji festivali TeknoFest'e yönelik hazırlık süreci ele alındı. İNARO üyeleri arasından insansız hava araçları, insansız su altı araçları ve insansız kara araçları takımları oluşturularak 2020 yılında Gaziantep'te düzenlenecek TeknoFest için hazırlık süreci başlatıldı. Süreçte sıkı bir şekilde çalışma ve önemli yenilikleri hayata geçirme hedefine vurgu yapıldı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki fakülteler, uygulama ve araştırma merkezleri ve öğrenci toplulukları; toplumun ve iş dünyasının çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaları koordineli bir şekilde gerçekleştiriliyor. - SAKARYA

Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:33 Kaynak: İHA
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