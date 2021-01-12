SUBÜ uzaktan eğitimde 30 bin ders çekimiyle öğrencilerine ulaştı - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), uzaktan eğitim nedeniyle güz döneminde 30 bin 61 ders çekimi yaparak öğrencilere hizmet verdi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze eğitimin olmadığı güz yarıyılında dersler ve ara sınavlar, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince (UZEM) yönetimi sağlanan "lms.subu.edu.tr" adresinde gerçekleştirildi.

Final değerlendirmeleri de bu adres üzerinden yapılacak.

UZEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Uzun, salgın sürecinin ardından sistemin hızlı şekilde oluşturularak devreye alındığını belirterek, "Güz yarıyılında 17 bin 945 öğrencimiz ve 629 akademisyenimize hizmet sunduk. Dönem boyunca 3 bin 71 eğitim yapıldı, 30 bin 61 ders çekimi gerçekleştirildi. Ara ve kısa sınavların sayısı 3 bin 342 oldu. Final sınavlarını da yine uzaktan eğitim sistemimiz üzerinden gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sistem üzerine 25 bin 35 içerik de yüklediklerini aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Süreç boyunca gerek öğrenci gerekse akademisyenlerimiz tarafından sisteme ilişkin merkezimize yöneltilen 2 milyon 242 bin 439 soruyu cevapladık. Bir dönem boyunca fiziki olarak tüm üniversitede yapılan eğitim sürecini sistem üzerinden yürütmeye çalıştık. Aksaklıklar da yaşandı ancak gördüğümüz her sıkıntıdan sonra sistemde gerekli iyileştirmeleri gerçekleştiriyoruz. Sistemimiz olumlu yönde gelişiyor."