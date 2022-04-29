SUBÜ ve İHÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

SUBÜ ve İHÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

29.04.2022 17:26
SUBÜ ve İHÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) arasında geniş kapsamlı iş birliği protokolü gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) arasında geniş kapsamlı iş birliği protokolü gerçekleştirildi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan tarafından imzalanan protokolle, eğitim ve kültür alanlarında iş birliğinin ilerletilmesi, ortak yarar sağlayabilecek alanlarda her iki üniversite öğretim üyeleri, araştırma kurumları ve öğrenciler arasında doğrudan bağlantı ve iş birliğinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

İhtiyaç halinde akademik araştırma, Ar-Ge, uzaktan eğitim/öğretim sistemleri altyapıları gibi konularda karşılıklı desteği ön gören protokol kapsamında, yurt dışında bulunan üniversitelerle ortak programlar, araştırma merkezleri, akademik çalışmalar ve kürsüler oluşturmak için iş birliği kurulabilecek.

Üniversiteler, bütçe imkanları dahilinde, Türk kültürünü tanıtmak, Türkçe'nin yurt dışında öğretimini yaygınlaştırmak, kısa süreli eğitim vermek, sınav organizasyonu sağlamak, araştırma yapmak ve bilimsel faaliyetler bulunmak üzere görevlendirilen akademik ve idari personellere ulaşım ve konaklama imkanları sağlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıbıyık, sahayla irtibatı güçlü olan ve kendi geliştirdiği modelle ön plana çıkan üniversite olduklarını ve bu protokolle oldukça faydalı işlere imza atacaklarını belirtti.

Arkan da iş birliğinin hayırlı olmasını temenni etti.

YORUMLAR
500
Türkiye'deki üniversite öğrenci sayısı arttı Türkiye'deki üniversite öğrenci sayısı arttı TÜBİTAK Başkanı Mandal, Kırşehir'de üniversite öğrencilerine seslendi Açıklaması TÜBİTAK Başkanı Mandal, Kırşehir'de üniversite öğrencilerine seslendi Açıklaması

İbn Haldun Üniversitesi, Üniversite, Araştırma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SUBÜ ve İHÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:23 9 yaşındaki çocuk üzerinde oynadığını iskelenin altında kalarak yaşamını yitirdi
17:00 Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarına söz verdi: Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız
16:45 Esenyurt'ta kamyonetiyle yangında mahsur kalanları kurtardı
16:25 Tuzla'daki patlama sonrası Belediye Başkanı Yazıcı'dan yeni açıklamalar geldi!
16:21 Cinsiyet değiştirmişti! Oyuncu Aybike Esin Tumluer gelen eleştirilere isyan etti: Karşınızdaki kişinin kim olduğunu hatırlatmak istedim
16:02 ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı! Gönderilecek mühimmatların listesi açıklandı
16:00 İçkili masada Kadir Gecesi paylaşımı yapan kişilere soruşturma kararı
15:44 Alişan, alkol masasında Kadir Gecesi paylaşımı yapan Pegasus çalışanlarına tepki gösterdi
15:41 İYİ Parti İl Başkanı'na canlı yayında "P...k" diye AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen kendisini böyle savundu: Dil alışkanlığı!
15:14 Galatasaray'daki seçim iptal oldu! İki başkan adayı kameralar karşısında yeni tarihi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 17:34:37. #1.13#
SON DAKİKA: SUBÜ ve İHÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement