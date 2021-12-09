SUBÜ ve iş dünyası arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Sakarya Genç Girişimciler ve İşadamları Derneği (SAKARYAGİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi, Sakarya Sanayicileri ve İşadamları Derneği (SASİAD) ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Sakarya Şubesi arasında iş birliği protokolleri imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile SAKARYAGİAD Başkanı Zafer Bekdemir, MÜSİAD Sakarya Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, SASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Karayaka ve ASKON Sakarya Şubesi Başkanı Engin Tumbaz tarafından imzalanan protokolle kurumlar arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal-kültürel alanlarda iş birlikleri geliştirilecek.

Ayrıca SUBÜ öğrencileri "+1 Eğitim Modeli" kapsamındaki bir dönem zorunlu iş yeri uygulamalarını SAKARYAGİAD, MÜSİAD, SASİAD ve ASKON'a bağlı firmalarda yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Sarıbıyık, kentteki iş hayatının her noktasına dokunmak istediklerini belirtti.

Özel ve kamu kurumlarıyla iş birliği protokolleri imzalamaya devam ettiklerini belirten Sarıbıyık, "Birçok farklı alanda faaliyet gösteren iş adamlarımızın olduğu, aynı zamanda son derece aktif bir şekilde sahada yer alan SAKARYAGİAD, MÜSİAD, SASİAD ve ASKON ile farklı alanlarda iş birlikleri geliştirecek olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sonuçta kazananın şehrimiz, ülkemiz ve öğrencilerimizin olacağı nice işlere imza atmak arzusundayız." ifadelerini kullandı.